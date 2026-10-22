GALATASARAY - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde yoluna devam eden Galatasaray , lig aşamasının dördüncü haftasında Alman ekibi Stuttgart 'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın oynanacağı tarih, başlama saati ve stat bilgileri sarı-kırmızılı taraftarların gündeminde yer alıyor. Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman ? Galatasaray Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

GALATASARAY STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında 3 Kasım 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Avrupa'da 25 Ekim'de kış saatine geçilmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi maçlarının Türkiye saatiyle başlama saatleri bir saat ileri kayıyor. Bu nedenle ekim ayında 19.45 ve 22.00'de oynanan maçlar, kasım ayından itibaren 20.45 ve 23.00'te başlayacak.