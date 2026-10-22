Karşıyaka’nın yeni stadı gündemde: Yönetimden Tugay’a ziyaret

Başkan Yiğit Tusder, Divan Kurulu Başkanı Mehmet Yaya ve yönetimin katıldığı toplantının ana gündem konusunun 11 yıl önce yıkılan eski Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri'nin arazisine yapılması beklenen Zübeyde Hanım Stadı olduğu bildirildi. Stadın yapımını üstlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen zemin etüdü ihalesinin sonuçlandığı projede 120 günlük etüt sürecinin ardından inşaat ihalesi beklenecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yönetime, yeşil-kırmızılı camianın hayali olan Zübeyde Hanım Stadı için sürecin sorunsuz ilerlediğinin bilgisini verdiği öğrenildi. Başkan Cemil Tugay, ayrıca Karşıyaka Spor Kulübü'nün geleceği için yapılacak tüm projelere İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tam destek vereceğini de yönetim kuruluna iletti.