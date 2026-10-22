Milli Takım'da 4 yıllık dönem başlıyor! Sergen Yalçın'dan ilk mesaj

A Milli Futbol Takımı'nda geride kalan periyotta tahribat olduğunu düşünmediğini belirten Yalçın, "Futbol her zaman iyi de gidebilir, kötü de gidebilir. Değişkenlik çok fazla. Ama bundan sonraki süreçte milli takım duygusu, heyecanı, birlikte hareket gibi duyguları ön plana alacağız. Ben artık halkın teknik direktörüyüm, herkesin teknik direktörüyüm. Herkese ihtiyacımız var. Ben artık bu arzunun geri döneceğini, halkımızın da milli takımın peşinde tekrar koşmasını sağlayacağımızı düşünüyorum. Önümüzde süreç var. Avrupa Şampiyonası var, Dünya Kupası var. Kontrat yaparken de bunları dikkate aldık. Bu duyguyu ve heyecanı yeniden geri getireceğimizi düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Futbolculuk döneminde ay-yıldızlı formayı birçok kez gururla taşıdığının altını çizen Yalçın, "Bugün kariyerimin en önemli günü. Hepimizin üzerinde olan bir değerden, ay-yıldızdan bahsediyoruz. Ümit ediyorum ki bundan sonraki süreçte çok başarılı günler yaşayacağız. Bütün plan ve programımızı buna göre yapıyoruz. Herkese ihtiyacımız var. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olacak. Çok güzel günler bizi bekliyor." açıklamasını yaptı.

"BERKE, MİLLİ TAKIMA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR"

Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörünün Türk olması gerektiğine dikkati çekti.

Heyecanı ve duyguları oyuncularla paylaşabileceklerini düşündüğünü dile getiren Yalçın, "Milli takımın kapısı herkese açık olacak. Herkes rahat olabilir. Burası çok farklı bir yer. Kulüpte çalışmıyoruz. Kendi oyuncularımız var. Performans oyuncularımız var ve genç oyuncularımız var. Adaletli ve doğru şekilde bir kadro kuracağız. Bazı tercihler yapacağız ve doğal olarak bunlar tartışılabilir. Ama en adaletli ve en doğru şekilde en kısa yoldan başarıya gitmek istiyoruz. Halkımızın sevinmeye ihtiyacı var. Avrupa Şampiyonası var, Dünya Kupası var. İyi oyunlarla ve başarılarla halkımızı milli takımın arkasında olmaya çağıracağız. Burası her yerin üstünde. Ben bugün biraz heyecanlıyım. Şu anda kariyerimdeki en önemli görevi üstleniyorum. Herkesin hocası olmak kolay değil." ifadelerini kullandı.

Göreve gelmesinin ardından bazı futbolcularla konuştuğunu söyleyen Yalçın, "Bunlar olması gereken şeyler. Şu anda ligde pozisyonumuz çok iyi değil ama oynanacak 2 maç var. Bu 2 maçtaki sonuçlara göre play-off oynayabiliriz. Bu planları yapmaya başlayacağız. Berke Özer konusu var. Oyuncular zaman zaman hata yapabilir. Bizden önce sorun olmuş. Milli takıma gelmek için can atıyor. Bunların hepsini kolay şekilde çözebiliriz. Aynı dili konuşuyoruz. Onları tekrar buraya kazandırmak da bizim sorumluluğumuz." açıklamasında bulundu.

"İŞİN ÖZÜ BAŞARI"

Başarılı olmak zorunda olduklarının altını çizen Yalçın, kendileri için en önemli konunun bu olduğunu dile getirdi.

4 yıllık kontrat yaptıklarını ve 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası ile FIFA 2030 Dünya Kupası'nı hedeflediklerini belirten Yalçın, "Başarılı olursak herkesi memnun ederiz. Bütün plan ve programımızı çalışmak ve başarılı olmak üzerine yapıyoruz. Burası milli takım, bizim için kontrat da önemli değil süre de önemli değil. Eleştiri olmadan hiçbir iş yürümez. Bu anlamda çok antrenmanlıyız. Sonuçta insanlar beğenmeyebilir. Bunlar çok doğal. Biz kendi doğru bildiğimizi yapacağız. Sonucunda ne olur hep beraber yaşayıp göreceğiz." diye konuştu.