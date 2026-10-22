Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, hangi kanalda? saat kaçta?

Karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saatine doğru taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Trabzonspor - Hearts karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi televizyon ekranlarından takip edebilecek.

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Trabzonspor ile Hearts arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesinde Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak.

Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert üstlenecek.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor'un Hearts karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i şöyle:

Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Cabral, Mendy, Bouchouari, Muçi, Saviolo, Aral Şimşir ve Dju.

Teknik heyetin son değerlendirmelerinin ardından maç öncesinde kadroda değişiklik yapılabileceği unutulmamalı. Kesin ilk 11'ler, takımların resmi kadro açıklamalarıyla netleşecek.

TRABZONSPOR AVRUPA'DA GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla organizasyona üç puanla başlayan bordo-mavililer, Hearts karşısında da kazanarak lig aşamasındaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Teknik heyet ve futbolcular, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmadan alınacak üç puan, Trabzonspor'un Avrupa'daki yolculuğu açısından önem taşıyor.