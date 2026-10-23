Altınordu FK’dan çocuk futbolunda yeni dönem

Altınordu Futbol Kulübü yöneticileri, basın mensuplarıyla gerçekleştirilen kahvaltı buluşmasında kulübün yeni dönem hedeflerini açıkladı. Toplantıda Genel Müdür Fadime Eskiköy Polat, Altyapı Teknik Direktörü Kural Altıntaş, Sportif Direktör Ozan Bilgir, Bilgi İşlem Müdürü Uğur Atik ve Kulüp Müdürü Barış Ertosun söz aldı.
"ÇOCUK FUTBOLUNDA ÖNCELİK MUTLULUK"
Genel Müdür Fadime Eskiköy Polat, Altınordu'nun temel hedefinin kendi kaynaklarından oyuncular yetiştirmek ve çocukların sporla iç içe büyümesine katkı sağlamak olduğunu belirtti. Kulübün 2012'den bu yana sürdürdüğü yetiştiricilik anlayışının yeni dönemde çocuk futboluna daha fazla odaklanacağını ifade eden Polat, okullarla iş birlikleri ve farklı yaş gruplarına yönelik turnuvaların artırılacağını söyledi.
Bu kapsamda Altınordu Çocuk Festivali, 29-30-31 Ekim 2026 tarihlerinde Cumhuriyet Bayramı, 20-21-22 Kasım 2026 tarihlerinde ise ara tatil etkinlikleriyle çocukları buluşturacak.
Altyapı Teknik Direktörü Kural Altıntaş, 16 tam zamanlı antrenörle 2021-2012 doğumlu oyuncu gruplarına, Altınordu ve Gümüşordu takımlarına ve futbol okulu öğrencilerine eğitim verdiklerini belirtti.
"EŞİT SÜRE VE EŞİT İLK 11 FIRSATI"
Sportif Direktör Ozan Bilgir, çocuk futbolunda fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla iki temel ilkeyi hayata geçireceklerini açıkladı: Eşit Süre ve Eşit İlk 11 Fırsatı.
Yeni sistemle oyuncuların toplam sürelerinin ve ilk 11'de başlama fırsatlarının dengeli biçimde planlanması, çocukların erken yaşlarda sınıflandırılmasının ve kendilerini daha az değerli hissetmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
"FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ"
Bilgi İşlem Müdürü Uğur Atik, bu uygulamanın kulübün kendi geliştirdiği Elit Akademi düzeyindeki Yönetim Sistemine entegre olarak yine kendilerinin yazacağı bir yapay zekâ modeli ve algoritmasıyla hayata geçirileceğini belirtti. Kanıta ve Kayıta Dayalı bir organizasyon kurmanın temelleri henüz 2008 yılında atılarak başlayan yazılım çalışmaları, son iki yılda İYTE'de Öğretim Üyesi olarak görev yapan Dr. Eren Uzyıldırım ve Altuğ Yiğit'in katkılarıyla teknolojinin zamanımız şartlarına uygun bir yazılımı ortaya çıkardıklarını aktaran Atik, yeni modelin oyuncuların maç sürelerinin ve ilk 11 sayı, süreleri beraberinde diğer yandan oynanacak karşılaşmaların zorluk seviyelerine, deplasman, ev sahibi gibi parametrelere, özel, resmi, turnuva maçı gibi statülere de bakarak çoklu bir algoritmayla çalışacağını ifade etti.
"A TAKIMIN GELECEĞİ İÇİN YATIRIMCI ARAYIŞI SÜRÜYOR"
Kulüp Müdürü Barış Ertosun, A takımının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2025-2026 sezonunun sonunda alınan kararla takımın 2026-2027 sezonunda profesyonel liglere katılmadığını belirten Ertosun, kulübün yapısına uygun yatırımcı arayışının devam ettiğini söyledi.
Görüşmelerin gizlilik esasları çerçevesinde sürdüğünü ifade eden Ertosun, somut bir gelişme yaşandığında kamuoyunun bilgilendirileceğini kaydetti. Yatırımcı bulunamaması durumunda ise 2027-2028 sezonunda TFF 3. Lig'e katılmayı hedeflediklerini belirterek sürecin ilgili usul ve prosedürler doğrultusunda yürütüldüğünü, ayrıca bu sebeple bir puan veya para cezası ile karşı karşıya gelinmeyeceğini vurguladı.
Altınordu FK yönetimi, yeni dönemde çocukların mutluluğunu ve gelişimini merkeze alan yetiştiricilik anlayışını sürdürürken kulübün geleceği için sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedefliyor.