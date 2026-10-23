Altınordu FK’dan çocuk futbolunda yeni dönem





"FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ"

Bilgi İşlem Müdürü Uğur Atik, bu uygulamanın kulübün kendi geliştirdiği Elit Akademi düzeyindeki Yönetim Sistemine entegre olarak yine kendilerinin yazacağı bir yapay zekâ modeli ve algoritmasıyla hayata geçirileceğini belirtti. Kanıta ve Kayıta Dayalı bir organizasyon kurmanın temelleri henüz 2008 yılında atılarak başlayan yazılım çalışmaları, son iki yılda İYTE'de Öğretim Üyesi olarak görev yapan Dr. Eren Uzyıldırım ve Altuğ Yiğit'in katkılarıyla teknolojinin zamanımız şartlarına uygun bir yazılımı ortaya çıkardıklarını aktaran Atik, yeni modelin oyuncuların maç sürelerinin ve ilk 11 sayı, süreleri beraberinde diğer yandan oynanacak karşılaşmaların zorluk seviyelerine, deplasman, ev sahibi gibi parametrelere, özel, resmi, turnuva maçı gibi statülere de bakarak çoklu bir algoritmayla çalışacağını ifade etti.

"A TAKIMIN GELECEĞİ İÇİN YATIRIMCI ARAYIŞI SÜRÜYOR"

Kulüp Müdürü Barış Ertosun, A takımının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2025-2026 sezonunun sonunda alınan kararla takımın 2026-2027 sezonunda profesyonel liglere katılmadığını belirten Ertosun, kulübün yapısına uygun yatırımcı arayışının devam ettiğini söyledi.

Görüşmelerin gizlilik esasları çerçevesinde sürdüğünü ifade eden Ertosun, somut bir gelişme yaşandığında kamuoyunun bilgilendirileceğini kaydetti. Yatırımcı bulunamaması durumunda ise 2027-2028 sezonunda TFF 3. Lig'e katılmayı hedeflediklerini belirterek sürecin ilgili usul ve prosedürler doğrultusunda yürütüldüğünü, ayrıca bu sebeple bir puan veya para cezası ile karşı karşıya gelinmeyeceğini vurguladı.

Altınordu FK yönetimi, yeni dönemde çocukların mutluluğunu ve gelişimini merkeze alan yetiştiricilik anlayışını sürdürürken kulübün geleceği için sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedefliyor.