Derbi ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi için geri sayım sürerken, maçın tarihinin değişebileceği yönündeki iddialar futbol gündemini hareketlendirdi. Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar da bilet satış takvimine odaklandı. Peki, GS-FB derbisi ne zaman oynanacak, maç saat kaçta başlayacak, biletler ne zaman satışa çıkacak? İşte derbiye ilişkin merak edilen son gelişmeler…
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin programı belli oldu. Sarı-kırmızılı ekibin ev sahipliğinde oynanacak mücadele, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Maç tarihinin değişebileceğine ilişkin iddialar gündeme gelse de karşılaşmanın programına dair resmi bir değişiklik açıklaması bulunmuyor.
GS-FB DERBİSİNİN HAKEMİ KİM OLDU?
Dev karşılaşmayı yönetecek hakem de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıkladığı programa göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Derbiyi stadyumda izlemek isteyen taraftarların gözü şimdi bilet satış duyurusuna çevrildi. Önceki maçlardaki uygulamalar doğrultusunda biletlerin 22 veya 23 Ekim tarihlerinde satışa çıkabileceği tahmin ediliyordu. Ancak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için kesin satış tarihi ve saati henüz açıklanmadı. Taraftarlar, kulüpten gelecek resmi duyuruyu bekliyor.