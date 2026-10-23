Haberler Spor Derbi ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak? Derbi ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde maç takvimi gündemdeki yerini koruyor. Süper Lig’in 9. haftasında yapılması planlanan karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte tüm detaylar... HABER MERKEZİ









Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi için geri sayım sürerken, maçın tarihinin değişebileceği yönündeki iddialar futbol gündemini hareketlendirdi. Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar da bilet satış takvimine odaklandı. Peki, GS-FB derbisi ne zaman oynanacak, maç saat kaçta başlayacak, biletler ne zaman satışa çıkacak? İşte derbiye ilişkin merak edilen son gelişmeler…

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin programı belli oldu. Sarı-kırmızılı ekibin ev sahipliğinde oynanacak mücadele, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Maç tarihinin değişebileceğine ilişkin iddialar gündeme gelse de karşılaşmanın programına dair resmi bir değişiklik açıklaması bulunmuyor.