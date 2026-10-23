Fenerbahçe'nin yıldızından derbi totemi! Yeni imajı olay oldu

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, Galatasaray derbisi öncesinde imaj değişikliğine gitti. Uzun süredir örgülü saçlarıyla dikkat çeken 24 yaşındaki sol bek, saçlarını kestirerek yeni tarzını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
SAÇLARINI KESTİRDİ, YENİ İMAJINI PAYLAŞTI
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown, uzun süredir kullandığı örgülü saç modelini bırakarak kısa saç stiline geçti. Brown, imaj değişikliğinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni görünümünü takipçilerine gösterdi. Futbolcunun yeni tarzı kısa sürede dikkat çekti.
BU SEZON 3 GOLE KATKI SAĞLADI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 14 karşılaşmada görev alan Archie Brown, 2 gol ve 1 asist kaydederek takımına toplam 3 gollük katkı sağladı.