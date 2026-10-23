Kerem Aktürkoğlu’na son şans! Galatasaray derbisi kaderini belirleyecek

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Slavia Prag maçındaki beraberlik sonrası taraftarın tepkisi ön plana çıkmıştı.
Sarı-lacivertlilerde eleştirilerden en fazla etkilenen oyuncular arasında Kerem Aktürkoğlu yer almıştı.
İsmail Kartal'ın 82. dakikada oyundan aldığı Kerem Aktürkoğlu, taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.
VERİLEN ŞANSI KULLANAMADI
Fotomaç'ın haberine göre; İsmail Kartal'ın her fırsatta Kerem Aktürkoğlu'na şans verdiği belirtildi.
Milli futbolcunun kendisine verilen fırsatları verimli kullanamadığı ifade edildi.
SON BİR ŞANS VERECEK
İsmail Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaray derbisinde son bir şans vereceği öğrenildi.
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray derbisinde de beklentileri karşılayamazsa tecrübeli teknik direktör tarafından rotasyonda kullanılacağı ifade edildi.
6 GOLE KATKI SAĞLADI
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Fenerbahçe'de 14 maça çıktı ve 1 gol ile 5 asistlik performans sergiledi.
28 yaşındaki milli oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.
Kerem Aktürkoğlu'nun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.