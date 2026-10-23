Kerem Aktürkoğlu’na son şans! Galatasaray derbisi kaderini belirleyecek

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray derbisinde de beklentileri karşılayamazsa tecrübeli teknik direktör tarafından rotasyonda kullanılacağı ifade edildi.

İsmail Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaray derbisinde son bir şans vereceği öğrenildi.

6 GOLE KATKI SAĞLADI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Fenerbahçe'de 14 maça çıktı ve 1 gol ile 5 asistlik performans sergiledi.

28 yaşındaki milli oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.