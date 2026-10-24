Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe açıklaması: “Mayıstan sonra yokum”

"NEREDEYİZ! AYIP YA!" "Ben ayda bir sizinle toplantı yapacağım, aynı burada anlattığım şeyleri anlatacağım. Öbürlerine gerek yok, kulübe sahip çıkmıyorlar. Gelin burada fikirlerinizi söyleyin! Bana değil, ben yarın yokum!" Neredeler, neredeyiz, ayıp ya! Bugün aynı insanları görüyorum. Televizyondan yayınları da kaldıracağız. Sayın başkan kaldırın. İnsanlar televizyona çıkmak için konuşuyor, kulübün dertleri için kimse konuşmuyor. Ben 6-7 ay sonra yokum!" "Geçen sene... Çıkarttırdım. Aziz Yıldırım 600 milyon borç bıraktı diyorlar ya, Aziz Yıldırım olmasa bugünleri göremezdiniz. Onu da bilin. Ataşehir, Kayışdağı sattınız. Stadyum yaptım, isim haklarını sattınız, localarını, kombinelerini sattınız ancak idare ettiniz. Aziz Yıldırım hiçbirini satmadı! Aziz Yıldırım 2018'de giderken 2 milyon euro borç bıraktı. Hesaplar burada, elimde." "Siz ne yaptınız? 2018 yılında Aziz Yıldırım'ın bonservisini ödediği 4 oyuncuyu sattınız ve 45 milyon euro girdi sağladınız. Sonra ne yaptınız? Sonra o oyuncuları sattınız, borç duruyor, aldığınız paraları yediniz! Tablo iyi değil, haberiniz olsun. 170 milyon euro civarında biz buraya para sokmaya çalışıyoruz sponsor olarak, soktuk da bir kısmını. Anca öyle bir kısmı hallettik." "Biz 217 milyon euro kulübe para sokmuşuz 22 Ekim itibarıyla. Bunun karşılığında da biz 186 milyon 304 bin euro da harcamışız. 38 milyon euro da kasada para, bilginiz olsun. Gelin, inceleyin. Hep Aziz Yıldırım borçlarıyla gitmeyin hayata. Bu arkadaşlar ne yapmış, nasıl bırakmış, lütfen inceleyin." "2024-2025 sezonunda 21 tane transfer yapılmış. Bundan 2 sene önce 21 oyuncu transfer edilmiş. Bunların brüt maaşları, 129 milyon euro. 82 milyon euro da bonservis. 6 milyona yakın da menajerlik ücreti. Bunları lütfen aklınızda tutun. Toplam 217 milyon euro ile Fenerbahçe transferi kapatmış."

ALİ KOÇ DÖNEMİ "2025-2026... Ali Koç zamanında 12 tane transfer etmişler. Ödedikleri %40 vergi dahil, 224 milyon euro. Bu oyunculara ödenecek rakam. Bonservisleri 102 milyon euro. Menajerlere yaklaşık 16 milyon euro, toplam 341 milyon euro. Ne zaman, geçen sene eylül ayına kadar, kongreye kadar. Kongrede yeni yönetim, 6 oyuncu alıyor. 125 milyon vergiler dahil maliyeti, bonservisi 60 milyon euro, menajerler 9 milyon euro, toplam 194 milyon euro. İkisinin toplamı, eylül ayında, geçen sene hazirandan başlayıp eylülün sonuna kadar yapılan transfer bedeli, vergiler dahil 536 milyon euro! Haydi buyrun buradan yakın, karşılığı nerede, geldiğimden beri ödüyorum!" "Biz 5 oyuncu aldık. Toplam 134 milyon euro brüt maaşları, 77 milyon bonservisleri, 6 milyon menajerlik ücretleridir. Toplam vergiler dahil hepsi 218 milyon euro. Zaten biz bu kadar parayı biz sponsorlarla içeriye soktuk. Biz, bizim transferleri karşılıyoruz ama öbürlerini karşılayamıyoruz. Haberiniz olsun. 141 milyon euro harcamışlar. Stadyumun isim hakkı, forma... 141 milyon euro alıp yemişler. Bunları söylemem lazım ama gelin sahip çıkın kulübe. Öğrenin, buraya gelip dinlemeyin sadece. Anlattılar, kopya çekin, sonraki divanda gelin konuşalım." "Geldiğimden bu yana 217 milyon euro para soktum, 186 milyon harcadım. Benim transfer yaptığım oyuncularla harcadığım en fazla 20 milyondur, hadi 30 milyon. Geri kalan hepsi, geçmişin borcunu temizlemeye çalışıyorum.""Bu ay 133 milyon geçmişten kalan oyuncular, bazılarını hatırlamıyorum bile. Bu oyuncuların vergi borçları var. Onları ödeyeceğiz bu ay sonuna kadar. 133 Milyon TL artı 12.5 milyon euro da bonservis borcu ödeyeceğiz. Hep eski oyuncular, bir tek orada Sidiki Cherif var. Onun da parası geliyor, karşılayacak. Geri kalan geçmişin borçları. Ödemezsen, %10 faiz ile kabul etmişiz. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun, diğer kulüplerin de öyle. Hepsi aynı herhalde." "Samandıra'nın tapusunu aldık. 6 kişi Maltepe'deki çim sahaları yapmak için sözleşmeyi yaptık. 1 Nisan'da sahaları teslim edeceğiz. Binaların yapımı için Pazar günü de Ali Koç ile görüşeceğim." "BÖYLE İNSANLIK GÖRMEDİM" "Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldık. Aston Villa'dan 6 tane yedik, yemememiz gerekiyordu. O da olabilir. Biz yola çıkarken, ben hepinizden oy istedim. Bütün Türkiye'yi gezdim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım dedim. Benim sözüm bu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmalıyız dedik, Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Herkesin mutlu olması gerekmez mi, 26 milyon euro bu katılımdan dolayı Fenerbahçe'ye para geldi. Harcadık, harcıyoruz. Bundan sonra 10 milyon euro'ya yakın para da gelir. O da bu kulübe harcanacak. Bütün Fenerbahçeliler'e sesleniyorum, 18 senedir Şampiyonlar Ligi'ne katılmayan bir takım katılmış, herkes mutsuz! Böyle bir insanlık görmedim."