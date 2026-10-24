Cumartesi heyecanı

TFF 2. ve 3. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu müsabakalarda üç puan için yeşil sahada mücadele edecek. 2. Lig Beyaz Grup'ta son iki maçında mağlup olan Menemen FK, deplasmanda Çorluspor'a konuk olacak. Saat 15.00'te başlayacak maçta Lütfullah Aslan düdük çalacak. Yine çıkış arayan Somaspor ise gurbette Gebzespor ile kapışacak. Aynı saatteki mücadeleyi Sinan Özcan yönetecek. Zirve mücadelesi veren Aliağa FK ise Aksaray Belediye'yi konuk edecek. 19.00'daki maçı Yakup Özhan yönetecek. 3. Lig 2. Grup'ta Bucaspor'un konuğu Eskişehir Anadolu olurken maçta Deniz Güven görev yapacak.

3. LİG'DE DERBİ ZAMANI

DENİZLİ İY evinde Bigaspor'u ağılarken, maçta Bedirhan Türüt düdük çalacak. Ayvalıkgücü ise Gemlik Sümerbey'e konuk olurken maçı Cantürk Kılıç yönetecek. Bu maçlar 15.00'te oynanacak. Ege derbisinde Balıkesirspor, Altay'ı ağırlayacak. Saat 19.00'da oynanacak maçta Murat Demir görev yapacak. Aynı saatte bir başta Ege derbisinde Karşıyaka, Mustafa Denizli Alsancak Stadı bakıma girmeden önceki son maçta Söke 1970 Spor'u ağırlayacak. Zorlu mücadeleyi Alp Tanırgan yönetecek.