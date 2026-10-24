Derbiye 2 gün kaldı! Söz onlarda!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan derbilerde "skor yükünü" yabancı futbolcular çekti. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbide sarı-kırmızılı ekip 29, sarılacivertli takım ise 20 gol kaydetti. Bu karşılaşmalardan biri, Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken sahadan çekilmesiyle Galatasaray'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. Bu müsabakalarda atılan 49 golün 41'ini yabancı futbolcular, 8'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 25, Fenerbahçe'nin de 16 golü yabancı futbolculardan geldi. Türk oyuncular ise her iki takımda da 4'er gole imza attı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezondaki derbilerde 30 yabancı futbolcu skor tabelasını değiştirdi. İki takım arasında 2013-2014 sezonundan bu yana oynanan 30 derbide her iki takımdan da 15'er yabancı oyuncu gol katkısı yaptı.

KEREM'İN GOLLERİ GALATASARAY'DAYKEN

FENERBAHÇE'DE forma giyen Kerem Aktürkoğlu, iki takım arasındaki derbilerde gollerini sarı-kırmızılı formayla buldu. Galatasaray'ın son 13 sezonda rakibiyle oynadığı 30 derbide bulduğu 29 golün 4'ü Türk oyunculardan gelirken, bu gollerin 2'sine Kerem Aktürkoğlu imza attı. Sarıkırmızılıların diğer golleri ise Fenerbahçe'de de forma giyen Olcan Adın ile Barış Alper Yılmaz'ın ayağından gelmişti.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

GALATASARAY ile Fenerbahçe arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takımın 18 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere son 20 randevusunda hakemler, 16 kırmızı kart ve 147 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 20 maçta sarılacivertli futbolcular 11, sarıkırmızılı oyuncular da 5 kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu süreçte Galatasaray'da Younes Belhanda iki, Badou Ndiaye, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay ise birer kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Roberto Soldado, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres, Alexander Djiku, Fred, Mert Hakan Yandaş ve Ederson gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

BURUK'UN 12. DERBİSİ

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-lacivertlilere karşı 12. derbisine çıkacak. 2022 yılında sarı-kırmızılıların başına geçen Buruk, Fenerbahçe ile oynadığı 11 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 6 galibiyet aldı. Deneyimli teknik adam, diğer mücadelelerde ise 3 defa berabere kalırken, 2 kez de mağlup oldu. Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un çalıştırdığı takımlar, bu maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.