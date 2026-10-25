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Haberler Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? GS-FB maçı hangi kanalda?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? GS-FB maçı hangi kanalda?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Süper Lig’in 9. haftasında karşı karşıya gelecek iki ezeli rakip, zirve yarışında kritik bir mücadeleye çıkacak. Futbolseverler, dev maçın saatini, yayın kanalını ve muhtemel 11’leri araştırıyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS-FB derbisine ilişkin tüm detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi, saat 21.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kazanarak liderliğini korumak isterken sarı-lacivertliler deplasmanda üç puan alarak zirveye yerleşmeyi amaçlıyor.

GS-FB DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan mücadeleyi belirtilen kanal üzerinden takip edebilecek.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Dev derbi öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel kadroları da belli oldu.

Galatasaray muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Victor Osimhen.

Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Peprah Oppong, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku.

DERBİDE GÖZLER ZİRVE YARIŞINDA

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini doğrudan etkilemesi beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, iki takım için de büyük önem taşıyor. Galatasaray liderlik avantajını korumak, Fenerbahçe ise deplasmanda kazanarak zirve yarışında öne geçmek istiyor. Futbolseverler, iki ezeli rakibin mücadelesinde alınacak sonucu merakla bekliyor.

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