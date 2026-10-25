Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? GS-FB maçı hangi kanalda?

Dev derbi öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel kadroları da belli oldu.

DERBİDE GÖZLER ZİRVE YARIŞINDA

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini doğrudan etkilemesi beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, iki takım için de büyük önem taşıyor. Galatasaray liderlik avantajını korumak, Fenerbahçe ise deplasmanda kazanarak zirve yarışında öne geçmek istiyor. Futbolseverler, iki ezeli rakibin mücadelesinde alınacak sonucu merakla bekliyor.