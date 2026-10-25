Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? GS-FB maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi, saat 21.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kazanarak liderliğini korumak isterken sarı-lacivertliler deplasmanda üç puan alarak zirveye yerleşmeyi amaçlıyor.
GS-FB DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan mücadeleyi belirtilen kanal üzerinden takip edebilecek.
GALATASARAY-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Dev derbi öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel kadroları da belli oldu.
Galatasaray muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Victor Osimhen.
Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Peprah Oppong, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku.
DERBİDE GÖZLER ZİRVE YARIŞINDA
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini doğrudan etkilemesi beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, iki takım için de büyük önem taşıyor. Galatasaray liderlik avantajını korumak, Fenerbahçe ise deplasmanda kazanarak zirve yarışında öne geçmek istiyor. Futbolseverler, iki ezeli rakibin mücadelesinde alınacak sonucu merakla bekliyor.