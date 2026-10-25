Altınordu’da Vural devrede!

Altınordu'da A takımın yarışmacı haklarını devretmek isteyen Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın iki yatırımcı adayıyla görüşmelere devam ettiği açıklanırken, söz konusu yatırımcılardan biriyle gerçekleşen temaslarda teknik direktör Yılmaz Vural'ın aracı olduğu öğrenildi. Eylül ayında Altınordu ev sahipliğinde düzenlenen bir organizasyonda bir araya gelen Seyit Mehmet Özkan ile Yılmaz Vural'ın kulübe yatırımcı bulma konusunda fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Altınordu Başkanı Özkan'ın altyapıda göreve devam ederek, A takıma yatırımcı bulma konusunda Yılmaz Vural'dan destek istediği bildirildi. Tecrübeli teknik adamın da İngiltere merkezli bir fon şirketiyle temasa geçerek Altınordu ile görüşmelere başlanmasına vesile olduğu kaydedildi. Kulübe yakın kaynaklar iki yatırımcı adayıyla da henüz somutlaşan bir gelişme olmadığını ifade etti. 2'nci lige katılmama kararı alması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından küme düşürülen Altınordu, 2027-28 sezonunda 3'üncü ligde mücadele edecek.

ALTYAPIDA YENİ DÖNEM

Altınordu, U15 yaş kategorisi ve altındaki yaş gruplarında yapay zekadan faydalanma kararı aldı. Altınordulu yöneticiler, her futbolcunun ilk 11'de eşit şans bulması ve oyuncuların eşit süre almasını sağlamak adına kulüp bünyesinde yaratılacak yapay zeka uygulamasından yararlanacak. Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri'nde yapılan basın toplantısına genel müdür Fadime Eskiköy Polat, kulüp müdürü Barış Ertosun, bilgi işlem müdürü Uğur Atik, altyapı teknik direktörü Kural Altıntaş ve sportif direktör Ozan Bilgir katıldı. Altyapıda formanın adil bir şekilde dağıtılmasıyla takımlarda mutsuz çocuk kalmayacağını dile getiren kırmızı-lacivertliler, bu model ile Türkiye'ye örnek olmak istediklerini vurguladı. Altınordulu yöneticiler, 22 kişilik takımlara alınan tüm oyuncuların elit düzeyde olduğunu, her futbolcunun süre alarak kendini gösterme fırsatı bulacağını ifade etti. Antrenörlerin yapay zekadan gelecek veriler doğrultusunda ilk 11'leri belirleyip, oyuncu değişikliklerini de yine aynı yöntemle uygulayacağı bildirildi. Toplantıda Altınordu'nun yetiştirici kulüp olarak yoluna devam edeceği vurgulandı.