Aziz Yıldırım isyan etti

FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda önceki yönetimlerin mali politikalarına sert eleştiriler yöneltti. Transfer harcamalarından kulübün borçlarına, İsmail Kartal'a yönelik tepkilerden şampiyonluk hedefine kadar birçok konuda konuşan Yıldırım, camiaya birlik çağrısı yaptı. Kulübün mali tablosunu değerlendiren Yıldırım, önceki dönemlerde yapılan transferlerin toplam maliyetinin 536 milyon Euro'ya ulaştığını söyledi. 2024-2025 sezonunda 21 futbolcu için maaş, bonservis ve menajerlik giderlerinin toplam 217 milyon Euro olduğunu belirten Yıldırım, sonraki dönemde yapılan transferlerin maliyetine de dikkat çekti. Kongre sonrasında alınan 6 oyuncunun toplam maliyetinin 194 milyon Euro olduğunu aktaran Yıldırım, kendi yönetimlerinin ise 5 futbolcu transfer ettiğini ve bu oyuncular için toplam 218 milyon Euro maliyet bulunduğunu ifade etti. Yıldırım, 22 Ekim itibarıyla kulübe 217 milyon Euro aktardığını da açıkladı.

"MAYISTAN SONRA YOKUM"

TEKNİK direktör İsmail Kartal'a yönelik eleştirilere de tepki gösteren Yıldırım, "İsmail Kartal kendi gitmek istemezse ben göndermeyeceğim" dedi. Mayıs ayına kadar takıma sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Başkan Aziz Yıldırım, Liverpool ve Galatasaray maçlarını kazanacaklarına inandığını söyledi. Divan toplantısında kulüp üyelerine de seslenen Yıldırım, "Bir daha ben divan toplantısına gelmeyeceğim. Ben mayıstan sonra yokum" ifadelerini kullandı. Taraftarlardan futbolculara destek isteyen Yıldırım, kış transfer döneminde gerekli takviyelerin yapılacağını belirtti. Sözlerini şampiyonluk mesajıyla tamamlayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "İnanmadığım şeyleri söylemem. Yapamayacağım şeyleri söylemem. Biz şampiyon olacağız, inanın" diyerek iddiasını ortaya koydu. Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün toplam borcunun 36 milyar 384 milyon lira olduğunu açıkladı.