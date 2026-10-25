Derbi için nefesler tutuldu! Uğurcan mı Ederson mu?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev derbide gözler kalecilere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, sarı-lacivertlilerde Ederson, takımlarının en büyük güvencesi olmak için sahaya çıkacak. Ligde 7 maçta görev yapan Uğurcan Çakır, kalesinde 9 gol gördü ve 3 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson ise 7 maçta yalnızca 4 gol yedi, 5 müsabakada kalesini gole kapattı. İstatistiklerde Ederson öne çıkarken, derbide hangi kalecinin fark yaratacağı merak konusu oldu. Geride kalan 8 haftada Fenerbahçe 6 gol yiyerek ligin en az gol yiyen ikinci takımı oldu. Galatasaray'ın kalesinde ise 11 gol görüldü. Sarılacivertliler 5, sarıkırmızılılar 3 maçta gol yemedi. RAMS Park'taki büyük randevuda gözler iki tecrübeli eldivende olacak.
İLK GOL KRİTİK
İki takım arasında lig tarihinde oynanan 138 maçta ilk golü atan taraf yalnızca 10 kez mağlup oldu. G.Saray öne geçtiği 34, F.Bahçe ise ilk golü bulduğu 48 maçı kazandı. 20 derbi ise golsüz sona erdi. F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da G.Saray karşısında 4. dönemindeki ilk derbisine çıkacak. Daha önce G.Saray ve Beşiktaş'a karşı ligde oynadığı 11 derbinin 7'sini kazanan Kartal, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında F.Bahçe ile 11 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 6 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
49 GOLÜN 41'İ YABANCILARDAN GELDİ
GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbide sarı-kırmızılı ekip 29, sarı-lacivertliler ise 20 gol kaydetti. Bu karşılaşmalardan biri, Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken sahadan çekilmesiyle Galatasaray'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda atılan 49 golün 41'ini yabancı futbolcular, 8'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 25, Fenerbahçe'nin ise 16 golü yabancı futbolculardan geldi.
OSIMHEN VE MURIQI TAKIMINI SIRTLADI
ZİRVEYİ yakından ilgilendiren müsabaka öncesinde iki takımın hücum performanslarına bakıldığında sarı-lacivertliler, attığı 22 golle ligin şu anda en golcü takımı olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 17 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. İki takım da ligde çıktığı 8 müsabakanın 7'sinde gol atma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen attığı 6 golle takımının en golcüsü olarak yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi kaydettiği 7 golle takımda en golcü isim olurken, iki isim takımlarını hücumda sırtladı.
CEZALARIN FATURASI AĞIR OLDU
GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında oynanan son 40 maçtaki olaylar nedeniyle sarı-lacivertlilere 13 milyon 381 bin 500 lira, sarı-kırmızılılara ise 8 milyon 150 bin lira para cezası verildi. Son derbide Glatasaray'a 700 bin, Fenerbahçe'ye 1 milyon 100 bin lira para cezası çıktı. Ligin son 16 sezonunda sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Volkan Demirel, Raul Meireles ile Jailson 8'er, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 10, antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11 maçla en fazla ceza alan isimler oldu.