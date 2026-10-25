Haberler Spor Derbi için nefesler tutuldu! Uğurcan mı Ederson mu? Derbi için nefesler tutuldu! Uğurcan mı Ederson mu? Dev derbide gözler kalecilere çevrilirken, sarı-kırmızılılarda 7 maçta görev yapan Uğurcan Çakır, kalesinde 9 gol gördü ve 3 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Ederson ise 7 maçta 4 gol yedi, 5 müsabakada kalesini gole kapattı. HABER MERKEZİ









Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev derbide gözler kalecilere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, sarı-lacivertlilerde Ederson, takımlarının en büyük güvencesi olmak için sahaya çıkacak. Ligde 7 maçta görev yapan Uğurcan Çakır, kalesinde 9 gol gördü ve 3 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson ise 7 maçta yalnızca 4 gol yedi, 5 müsabakada kalesini gole kapattı. İstatistiklerde Ederson öne çıkarken, derbide hangi kalecinin fark yaratacağı merak konusu oldu. Geride kalan 8 haftada Fenerbahçe 6 gol yiyerek ligin en az gol yiyen ikinci takımı oldu. Galatasaray'ın kalesinde ise 11 gol görüldü. Sarılacivertliler 5, sarıkırmızılılar 3 maçta gol yemedi. RAMS Park'taki büyük randevuda gözler iki tecrübeli eldivende olacak.

İLK GOL KRİTİK

İki takım arasında lig tarihinde oynanan 138 maçta ilk golü atan taraf yalnızca 10 kez mağlup oldu. G.Saray öne geçtiği 34, F.Bahçe ise ilk golü bulduğu 48 maçı kazandı. 20 derbi ise golsüz sona erdi. F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da G.Saray karşısında 4. dönemindeki ilk derbisine çıkacak. Daha önce G.Saray ve Beşiktaş'a karşı ligde oynadığı 11 derbinin 7'sini kazanan Kartal, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında F.Bahçe ile 11 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 6 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.



