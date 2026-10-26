Arda Güler El Clasico’ya damga vurdu! İspanyol basınından milli yıldıza övgü yağmuru

İspanya La Liga'nın 10. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği El Clasico'da Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi konuk ekip, Kylian Mbappe'nin kaydettiği iki golle 2-1 kazandı. Barcelona'nın tek golü ise Raphinha'dan geldi. Real Madrid'in ilk 11'inde yer alan Arda Güler, karşılaşma boyunca takımının hücum gücüne katkı sağladı. Milli futbolcu, 90+4. dakikada yerini Trent Alexander-Arnold'a bıraktı. Eflatun-beyazlıların ezeli rakibi karşısında aldığı kritik galibiyette Arda'nın oyun görüşü ve teknik becerisi de ön plana çıktı.
İSPANYOL BASININDAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜLER
El Clasico'nun ardından İspanya'nın önemli spor gazeteleri, Arda Güler'in performansına geniş yer ayırdı. Genç futbolcunun özellikle top tekniği, oyun kurma becerisi ve hücumda ürettiği fırsatlar dikkat çekti.
AS gazetesi: Çok iyi, ancak bir yıldız işaretiyle. Çünkü hareket özgürlüğü tamamen kendisine bırakılmıştı. Gecesinde birçok olumlu an vardı; özellikle savunma arkasına gönderdiği paslarda sol ayağını konuşturdu. Diomande ve Mbappe'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı ancak ikisi de bu fırsatları değerlendiremedi. Üstelik bu iki pası adeta bir cerrahın neşteri gibi hassas bir şekilde attı.
Marca: Orta sahada muazzam bir top çalma, hızla depar atıyor, Pedri'yi adeta ipe diziyor... ve ceza sahası içinde Cubarsí'nin markajına rağmen çektiği şut üstten auta çıkıyor. Valverde ile harika anlaşıyorlar. Birbirlerini çok iyi anlıyorlar ve alanları daha da iyi paylaşıyorlar. Türk oyuncu, ceza sahası yayı üzerinden çektiği şutlarla şimdiden üç korner kazandırdı. Arda'dan ayak dışıyla adeta şiir gibi bir pas... ancak Mbappe bunu ucu ucuna kaçırıyor. Arda'dan affedilmez bir top kaybı, ancak Lunin'in dikkati sayesinde pozisyon golle sonuçlanmıyor. Diomande'yi kaleciyle karşı karşıya bırakıyor... ancak Fildişili oyuncu fırsatı tepiyor. Arda'dan boş alana bir başka sihirli top, ancak Mbappe yine değerlendiremiyor. Arda'nın harika şutunu Joan García iyi çıkarıyor.
Mundo Deportivo: Top Türk yıldıza her geldiğinde Real Madrid hücumunda heyecan verici bir şeyler yaşandı. Savunmaya yardım etti ancak bu yardımların birinde topu kaybetti ve bu top Barcelona adına tehlikeli bir pozisyona dönüştü. Kalite. Topla her buluştuğunda Real Madrid hücumlarında tehlikeli bir şeyler oldu.
Sport: Pedri'den topu kaptı ve Madrid'in ilk net pozisyonunu yarattı. Bilinçli bir şekilde pres yaptı ve Mbappe'ye üstten pozisyon hazırladı. Ayrıca Gordon için tehlikeli bir pozisyona dönüşen bir top kaybı yaptı ancak Lunin tehlikeyi önledi. İyi bir pasla oyunu açarak golde pay sahibi oldu. Bu takımda ayaklarına en çok hakim olan oyuncu o ve işlerin iyi gitmesi için her şey onun futbol aklından geçiyor.