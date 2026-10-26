Arda Güler El Clasico’ya damga vurdu! İspanyol basınından milli yıldıza övgü yağmuru

Marca: Orta sahada muazzam bir top çalma, hızla depar atıyor, Pedri'yi adeta ipe diziyor... ve ceza sahası içinde Cubarsí'nin markajına rağmen çektiği şut üstten auta çıkıyor. Valverde ile harika anlaşıyorlar. Birbirlerini çok iyi anlıyorlar ve alanları daha da iyi paylaşıyorlar. Türk oyuncu, ceza sahası yayı üzerinden çektiği şutlarla şimdiden üç korner kazandırdı. Arda'dan ayak dışıyla adeta şiir gibi bir pas... ancak Mbappe bunu ucu ucuna kaçırıyor. Arda'dan affedilmez bir top kaybı, ancak Lunin'in dikkati sayesinde pozisyon golle sonuçlanmıyor. Diomande'yi kaleciyle karşı karşıya bırakıyor... ancak Fildişili oyuncu fırsatı tepiyor. Arda'dan boş alana bir başka sihirli top, ancak Mbappe yine değerlendiremiyor. Arda'nın harika şutunu Joan García iyi çıkarıyor.

Mundo Deportivo: Top Türk yıldıza her geldiğinde Real Madrid hücumunda heyecan verici bir şeyler yaşandı. Savunmaya yardım etti ancak bu yardımların birinde topu kaybetti ve bu top Barcelona adına tehlikeli bir pozisyona dönüştü. Kalite. Topla her buluştuğunda Real Madrid hücumlarında tehlikeli bir şeyler oldu.