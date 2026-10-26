Filenin Sultanları’nın rakipleri belli oluyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'ndaki rakipleri, bugün TSİ 18.00'de yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. ABD ve Kanada'nın 20 Ağustos-5 Eylül 2027'de ev sahipliği yapacağı turnuvada, 32 takım dörderli 8 grupta mücadele edecek. Kura çekiminde 2 Ekim 2026 tarihli dünya sıralamasına göre serpantin sistemi uygulanacak. Dünya üçüncüsü Türkiye, C Grubu'nda ilk sırada yer alacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 16 takım, son 16 turuna yükselecek. Organizasyonun grup maçları Montreal, Quebec City, Omaha ve Orlando'da, final etabı ise Anaheim'da oynanacak.