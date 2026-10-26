Rockets’ta Alperen’den double-double

NBA'DE Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 17 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 1 top çalmayla oynadığı maçta Atlanta Hawks'ı 121-114 mağlup etti. Bu sonuçla üst üste üçüncü galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant 22 sayı kaydetti. Hawks'ta Jalen Johnson'ın 26 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Philadelphia 76ers, sahasında Milwaukee Bucks'ı 127-116 yenerek sezona 3'te 3 ile başladı. Joel Embiid'in 28 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle triple-double yaptığı maçta milli basketbolcu Adem Bona, yaklaşık 10 dakika süre alarak 1 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalma üretti.