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’ın rakibi

Altay’ın rakibi Keçiörengücü

20.09.2019, 12:19

1. Lig’de oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan , yarın ile kozlarını paylaşacak. Ligde Balıkesirspor ve ’u devirerek yükselişe geçen Altay, 5. hafta mücadelesinde yarın Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda saat 16.30’da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Alper Çetin yönetecek.

Zorlu maç öncesinde İzmir ekibinde herhangi bir eksik bulunmaması teknik heyetin yüzünü güldürürken, siyah-beyazlılar üst üste 3. galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Rakiplerini iyi analiz ettiklerini söyleyen Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Keçiörengücü lige yeni yükseldi. Uzun süredir beraber oynayan oyunculardan kurulu bir ekip. Fakat hiçbir rakipten çekinmiyoruz. En iyi şekilde bu maça hazırlandık. Ekibimizin inancı ve motivasyonu tam. Haftayı üç puanla kapatıp Ziraat Türkiye Kupası maçımıza odaklanacağız" dedi.

İHA

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