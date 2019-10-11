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'da umut dolu

Altay'da Andreas Tatos umut dolu

11.10.2019, 14:18 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019,14:30

1'inci Lig'de 12 puanla 6'ncı sırada yer alıp zirveyle arasında 2 puan fark kalan 'ın başarılı orta saha oyuncusu , üst üste oynayacakları Altınordu ve Ekol Göz Menemenspor maçları öncesi iddialı konuştu.

Bursaspor maçında 1 gol, 1 asistlik performansla galibiyetin mimarlarından olan 30 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu, kulübün sosyal medya sayfalarına yaptığı açıklamada, "Bursaspor maçındaki 3 puan bizim için çok büyük bir moral oldu. Sıralamada üst sıralara yükseldik ancak bunun devam etmesi gerekiyor. Takımın şu an içinde bulunduğu havayla daha iyi işlere imza atacağımıza eminim" dedi.

Bursa maçını oynadıkları Menemen İlçe Stadı'nın kendilerine olumlu yansıdığını ileten Yunan yıldız, "Daha önce iç saha maçlarını oynadığımız Atatürk Stadı olimpik bir stadyum, bize ve taraftarımıza keyif vermiyor. Menemen öyle değil. Taraftarımızın yarattığı atmosfer bize büyük güç kattı. Sanki yıllardır o stadyumda oynuyoruz. Böyle atmosferi özlemişiz. Taraftarımızla bütünleştiğimiz zaman neler yapabileceğimizi kanıtladık. Yaptığımız izinle ailemizle özlem giderdik. Takım içindeki herkesin yüzü gülüyor. Hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

DHA

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