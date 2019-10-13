Altay'dan iyi prova

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, sezona verilen milli maç arasında U19 takımıyla oynadığı hazırlık karşılaşmasını 3-0 kazandı.

Sahaya Aydın - Yasin, Kutay Yokuşlu, Cenk, Özgür, Yılmaz, İbrahim Al Hassan, Hakan Demirci, Leandrinho, Oğuz Han Aynaoğlu ve Hüsamettin ilk 11'i ile çıkan siyah-beyazlılar ilk yarıyı 36. dakikada Hüsamettin'in golüyle 1-0 önde tamamladı. 58'de Hakan Demirci farkı 2'ye çıkarırken, 80. dakikada şık bir gole imza atan Hüsamettin maçın skorunu ilan eden isim oldu. Siyah-beyazlı ekipte sol ayak bileğinde hafif ödem bulunan İbrahim Öztürk ve ülkesi Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın Togo ile oynadığı maçta forma giyen Tavares dışında eksik bulunmuyor.