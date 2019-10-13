TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, sezona verilen milli maç arasında U19 takımıyla oynadığı hazırlık karşılaşmasını 3-0 kazandı.
Sahaya Aydın - Yasin, Kutay Yokuşlu, Cenk, Özgür, Yılmaz, İbrahim Al Hassan, Hakan Demirci, Leandrinho, Oğuz Han Aynaoğlu ve Hüsamettin ilk 11'i ile çıkan siyah-beyazlılar ilk yarıyı 36. dakikada Hüsamettin'in golüyle 1-0 önde tamamladı. 58'de Hakan Demirci farkı 2'ye çıkarırken, 80. dakikada şık bir gole imza atan Hüsamettin maçın skorunu ilan eden isim oldu. Siyah-beyazlı ekipte sol ayak bileğinde hafif ödem bulunan İbrahim Öztürk ve ülkesi Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın Togo ile oynadığı maçta forma giyen Tavares dışında eksik bulunmuyor.
Altay'dan iyi prova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.