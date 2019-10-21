Derbiden Altay çıktı

Zirve mücadelesi veren Altay ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altınordu Doğanlar’da karşılaştı. Siyah-beyazlılar maçı kazanarak 3. sıraya çıkarken, ev sahibi 16. sıraya demir attı Karşılaşmada ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya daha atak başlayan konuk ekip 48. dakikada Paixao ile öne geçti. 51’de Murat farkı ikiye çıkarttı. 90+4’te Paixao skoru ilan eden golü attı

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

TFF 1. Lig'de Bornova Doğanlar Stadı'nda Altınordu ile Altay oynanan derbi maçı 3-0 skorla Altay oldu. Siyah-beyazlılar rakibini 1991 yılından sonra ilk kez bir lig maçında yenmeyi başardı. Maçın 4. dakikasında Paixao yaklaşık 25 metreden kaleyi yokladı. Kaleci Erhan üzerine gelen topu kontrol etti. 36'da sağdan Kappel'in ortasında top ceza sahasında savunmadan dönerken, Altaylı oyuncular elle müdahale olduğu gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem 'devam' dedi. 44'te Okan Derici soldan serbest vuruşu orta yaparak kullandı. Savunmanın arasında Kerim'in kafasını Emre direğin dibinden çeldi.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

48'de Kappel'in yerden ortasında kale sahasında Paixao tek vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 51'de Putsila'nın pasında Murat Uslu, sağ ayağıyla nefis bir plase vuruş yaptı. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-2. 70'te Tatos'un ortasında Paixao'nun kafasını kaleci Erhan çeldi. Direğe çarpan top dışarı çıktı. 90+4'te Özgür'ün sağdan ortasında altı pasın üzerinde Paixao kafayla skoru ilan etti: 0-3.



KARŞILAŞMAYA İLGİ BÜYÜKTÜ

DÜN oynanan Altınordu-Altay derbisi büyük ilgi gördü. İl Güvenlik Kurulu'nun kararıyla stada alınan 913 Altaylı 90 dakika takımını destekledi. Altınordu'nun kapalı tribünde yer alan emektar seyircileri ve futbol okulu öğrencileri ekiplerine tam destek verdi.



ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU

Bucaspor'da birlikte çalışan teknik patronlar Hüseyin Eroğlu ve Sait Karafırtınalar dün birbirlerine rakip oldu. İki başarılı teknik adam dün 9. Kez karşılıklı mücadele etti. Geride kalan 8 karşılaşmanın üçünde Hüseyin Eroğlu sahadan galip ayrılırken, Karafırtınalar sadece 1 maçı kazandı. Dört maçta taraftarlar sahadan beraberlikle ayrıldı. Altınordu-Altay derbisinde forma giyecek. Altınordu'da kaleci Erhan Erentürk, stoper Ravil ve sol bek Ufuk Altay'da ise genç eldiven Emre, stoper Abdülkerim, sağ bek Erhan ve ön libero Deniz ilk 11'de maça başlayarak bu derbi heyecanını yaşadı. 2017-18 sezonunda Altınordu forması giyen Deniz de bugün Altay formasıyla eski kulübüne rakip olacak.



KARAFIRTINALAR İSTİKRARI SEÇTİ

İzmir derbisinde Altınordu'nun teknik patronu Hüseyin Eroğlu milli aradan önce deplasmanda 1-0 yenildiği Erzurumspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'den iki değişiklik yaptı. Eroğlu, Ersel Aslıyürek ve Fatih Akay'ı yedek soyundururken onları yerine 15 yaşındaki Burak İnce ve Anıl Koç'u sahaya sürdü. Altay'ın teknik patronu Sait Karafırtanalar ise son maçta Bursaspor'u 2-1 mağlup eden kadroyu bozmadı. Tecrübeli teknik adam kazanan kadroyu bozmayarak derbiye aynı 11'i sahaya sürdü. Kırmızı-lacivertli ekipte tedavileri devam eden forvetler Yasin Ozan ve Kemal Rüzgar kadroya alınmadı.emedi. Sonuçta kaptan, kendi işini görmek adına bölgesinden uzaklaşınca, ceza alanı önünde varyasyon yapma ihtimali de kalmadı.