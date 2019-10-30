Altay’da sarı alarm

Kappel ve Deniz Vural’ın üçer sarı kartı bulunuyor. İki futbolcu kritik maçta kart görürse Fatih Karagümrük ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecekler

TFF 1. Lig'de İzmir derbisinde Ekol Göz Menemenspor'a 2-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Altay'da gözler cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Hatayspor karşılaşmasına çevrildi. Siyah-beyazlı ekibin teknik heyeti kritik deplasman öncesi takımın kilit oyuncularından Hollandalı kanat oyuncusu Kappel ile ön libero Deniz Vural'a gereksiz yere sarı kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Üçer sarı kartla ceza sınırında bulunan yıldız futbolcular, Hatayspor önünde sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta İzmir ekibinin evinde ağırlayacağı Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Hücum hattında görev yapan 30 yaşındaki Kappel bu sezon 9 karşılaşmada görev yaparken 2 gol attı, 4 asist yaptı.

BARDAKÇI YOK

Sezon başında Denizlispor'dan alınan Deniz Vural da siyah-beyazlı formayla 10 maçta 691 dakika sahada kaldı. Öte yandan İzmir ekibinde bu hafta sarı kart cezalısı stoper Abdülkerim Bardakçı Hatayspor önünde görev alamayacak. Kart cezası biten Gençer Cansev ise takımdaki yerini alacak.



BÜYÜK ALTAY TURLADI

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme turu maçında İzmir ekibi Görele'yi uzatmada mağlup etti



Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında TFF 1. Lig ekibi Altay evinde Bölgesel Amatör Lig takımlarından Görelespor'u 1-0 yenerek adını üst tura yazdırdı. Maçın 3. Dakikasında Oğuzhan'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Leandrinho kaleci İsmail'den sıyrılırken topun kontrolünü kaybetti. Defans tehlikeyi uzaklaştırdı. 10'da Hüsamettin kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutunda kaleci İsmail topu kornere çeldi. 30'da sağdan ceza sahasına giren Hüsamettin'in sert şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü. 71'de Alhassan'ın pasıyla ceza sahasına giren Yasin'in yakın mesafeden şutunu kaleci kornere çeldi. 78'de Yasin sağdan ceza sahasına girdi. Yerden pasında Hüsamettin kayarak ayak koydu. Top direk dibinden auta çıktı. 90-1'de Leandrinho sağdan ceza alanında çizgiye indi. Ortasında Hasan Namazcı'nın ters şutunda top ağlara gitti: 1-0. Karşılaşma 1-0 sona erdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ