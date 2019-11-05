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'da düşüşte

Altay'da Anton Putsila düşüşte

05.11.2019, 13:36

1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetle 8'inci sıraya gerileyen 'da, son haftalarda sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı.

Sezon başından bu yana teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın ilk 11'de görevlendirdiği Belaruslu orta saha oyuncusu, ilk 6 haftada 3 gol atarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

İstanbulspor, Boluspor ve Adanaspor'la oynanan deplasman maçlarında birer gol kaydederek 3 gole ulaşan Putsila, son 4 karşılaşmada ise suskun kaldı. Son 2 haftadaki Ekol Göz Menemenspor ve Hatayspor (D) maçlarındaki performansı nedeniyle eleştirilen tecrübeli futbolcunun ilk 11'deki yeri garanti olmaktan çıktı.

DHA

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