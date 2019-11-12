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Altay'da panik yok

Altay'da panik yok

12.11.2019, 14:37

1'inci Lig'de art arta 3 mağlubiyet alarak taraftarını üzen Altay'da , kimsenin telaşa kapılmamasını istedi. Teknik patron Sait Karafırtınalar, "Her takım düşüş yaşayabilir. Biz yeniden çıkışa geçecek güçteyiz. Şampiyonluk hedefimizden vazgeçmedik. Önemli olan sezon sonunda nerede olacağımız" dedi.

TFF 1'inci Lig'de art arta 3 mağlubiyet alarak taraftarını üzen Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, kimsenin telaşa kapılmamasını istedi.

Süper Lig barajının 4 puan, Play-Off hattının ise 3 puan gerisinde olduklarını belirten teknik patron Sait Karafırtınalar, "Her takım düşüş yaşayabilir. Biz yeniden çıkışa geçecek güçteyiz. Şampiyonluk hedefimizden vazgeçmedik. Önemli olan sezon sonunda nerede olacağımız" dedi.

Milli maç nedeniyle lige verilen arada toparlanacaklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Sorunları birlikte hareket ederek çözeceğiz. Takımıma güvenim tam" şeklinde konuştu.

DHA

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