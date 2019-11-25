Altay, derbide yaralı

TFF 1. Lig’de 3 haftadır yenilen Altay, büyük umutlarla gittiği Akhisar deplasmanından da eli boş döndü. Siyah-beyazılar, bu sonucun ardından galibiyet hasretini 4 maça çıkarırken, Akigo zirve takibini sürdürdü

TFF 1. Lig'deki Ege derbisinde Altay, deplasmanda Akhisarspor'a 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 11'de Erhan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Aykut'un şutu az farkla yandan auta gitti. 45+2'de Aykut'un kafayla attığı topu gelişine kaleye göndermek isteyen Hadzic'in şutu az farkla üstten auta gitti. 47'de Gökhan'ın pasında Cocalic topu kontrol edemeyince Hüsamettin araya girdi. Hüsamettin'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Putsila düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 64'den Burhan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Hadzic'in kafası üstten auta gitti. 71'de Vrsajevic'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte bulunan Burhan düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 1-1. 77'de Gökhan'ın uzun degajında topla buluşan Erhan, ara pasıyla ceza sahası içinde Burhan'ı topla buluşturdu. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burhan ayağının dışıyla yaptığı düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.



BEKLENEN İLGİ YOKTU

AKHİSARSPOR ile Altay'ı karşıya karşıya getiren Ege derbisine taraftarlar beklenen ilgiyi göstermedi. İzmir'den Altay'ı desteklemeye giden 500 kişilik grup maç boyunca hiç susmadı.