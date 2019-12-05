Altay'da yoğun trafik

Teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollarını ayrılmasından sonra siyah-beyazlıların listesinde Ali Tandoğan, Metin Diyadin, İrfan Buz ve Yücel İldiz’in yer aldığı öğrenildi.

TFF 1. Lig'de son 5 maçta 1 puan toplayan Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınılar ile yolların ayrılmasında sonra kurmaylar yeni teknik patronu belirlemek için yoğun bir mesaiye başladı. Siyah-beyazlı ekibin listesinde 4 tecrübeli teknik direktörün olduğu öğrenildi. İzmir ekibinin gündeminde Ali Tandoğan, Metin Diyadin, İrfan Buz ve Yücel İldiz yer alıyor. Altay'da yönetimin yarın yeni teknik adamla anlaşma sağlaması bekleniyor.

TANDOĞAN LİSTE BAŞI

Siyah-beyazlılar, Balıkesir'den ayrılan Ali Tandoğan ile yaptığı ön görüşmede prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Yönetimin acele karar vermeyip, diğer tecrübeli isimlerle yapacağı temaslar sonunda net kararını vermesi bekleniyor. Altay'da yönetimi ligin 15. haftasında oynayacağı Osmanlı maçına yeni teknik direktörü ile çıkmasını kesin gözüyle bakılıyor. Siyah-beyazlıların anlaşmaya en yakın olduğu 41 yaşındaki Ali Tandoğan kariyerinde Denizlispor ve Balıkesirspor'un başında 32 kez 1. Lig'de teknik patron olarak sahaya çıktı. 32 karşılaşmadan 12 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ