Altay’dan ses çıkmadı

TFF 1. Lig’de oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen İzmir temsilcisi, deplasmanda Osmanlıspor ile de golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda Hüsamettin 78. dakikada kırmızı kart gördü

TFF 1. Lig'de oynadığı son 5 maçta sadece 1 puan toplayan Altay, deplasmanda Osmanlıspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Rakibi karşısında son 12 dakika boyunca 10 kişi oynayan siyah beyazlı İzmir ekibi çok önemli 2 puan daha kaybetti. 24. dakikada ceza yayı üzerinde Erdem'in şutunda İbrahim Öztürk son anda araya girerek topu kornere yolladı. 28. dakikada Tatos'un uzaktan şutunda top kalecide kaldı. 56. dakikada Eric Ayuk'un sağdan güzel ortasında Mertan'ın sert kafa şutunda kaleci Cihan topu direk dibinden kornere çeldi. 76. dakikada Blagojevic ile Eric Ayuk sağ taraftan korneri paslaşarak kullandı. Eric Ayuk'un güzel ortasında Erdem'in kafasında top yandan dışarı çıktı.

10 KİŞİ BİTİRDİ

78. dakikada Ali Eren ile çıktığı hava topunda dirseğini kullandığı için Hüsamettin çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında gol sesi çıkmadı, müsabaka 0-0 sona erdi.

TANDOĞAN TRİBÜNDE

ALTAY'IN yeni teknik direktörü Ali Tandoğan, Osmanlıspor maçını cezası yüzünden tribünden izledi. Ekol Hastaneleri Balıkesirspor'dan 1 maç cezası olan genç teknik adam takımın başında sahaya çıkamadı. İzmir ekibinde 2017- 2018 sezonunda görev yapan teknik direktör İsmet Taşdemir de Osmanlıspor'un başında eski takımına rakip oldu.

KADRODA REVİZYON

ALİ Tandoğan, Osmanlıspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti. İzmir ekibinde Tavares, Kappel, Pitsula ve Gençer'in sakatlıkları sürerken, İbrahim Alhassan ve Oğuz Han Aynaoğlu bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Kaleci Aydın Bağ ile Deniz Vural yedek kulübesine çekildi. Aydın Bağ'ın yerinde Cihan Topaloğlu bu sezon ilk kez 11'de oynadı. Gençer'in yerinde de İbrahim Öztürk görev yaptı.



TARAFTAR ATAKAN'I BAĞRINA BASTI

ALTAY taraftarı Osmanlıspor deplasmanında takımlarına destek verdi. Siyahbeyazlılar, altyapıda yetişen ve geçen sezonun devre arasında Osmanlıspor'a transfer olan eski oyuncuları Atakan Rıdvan Çankaya'yı tribüne çağırarak alkışladı