Kaderin böylesi

Futbolculuk döneminde Bursa’da İbrahim Öztürk, Adana Demir’de Abdülkerim ve Oğuz Han ile oynayan Ali Tandoğan, yıllar sonra eski dostlarıyla Altay’da buluştu

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

FUTBOL oynadığı dönemde Beşiktaş, Bursaspor ve Denizlispor gibi kulüplerde başarıdan başarıya koşan Altay'ın yeni teknik direktörü Ali Tandoğan, daha önce çeşitli kulüplerde birlikte forma giydiği takım arkadaşlarına şimdi hoca oldu. Tandoğan, oyuncu olarak kader birliği yaptığı İbrahim Öztürk, Oğuz Han Aynaoğlu ve Abdülkerim Bardakçı ile Altay'ın çatışı altında uzun yıllar sonra buluştu. 42 yaşındaki teknik adam, İbrahim Öztürk ile 2009-2010 sezonunda Bursaspor'un Süper Lig'de şampiyon olduğu kadroda birlikteydi. Genç teknik adam, 2014-2015 sezonunda da TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'da yarım sezon kalarak stoper Abdülkerim Bardakçı ve kanat oyuncusu Oğuz Han Aynaoğlu'nun da takım kaptanlığını yaptı. Teknik direktör Ali Tandoğan, üç futbolcu ile yeniden bir araya gelmenin çok güzel duygu olduğunu belirtti.

TORPİL YAPMAM

ALİ Tandoğan, "Hepsi benim kardeşim. Ancak birilerini tanıyoruz diye formayı ona vereceğiz diye de bir şey yok. Formayı hak eden giyer. Onlar benim abiliğimi biliyor. Hocalığımı daha görmediler. Ben Salihlispor'da yetiştim. Biz Altay gibi büyük takımlara transfer olmak için orada kendimizi göstermeye çalışırdık. Oyuncularımız bu formanın değerini anlamalı" diye konuştu.



BALIKESİR'E REST ÇEKTİ

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan ayrıldıktan sonra arkasından yapılan konuşmalara çok üzüldüğünü belirten Tandoğan, "Bizimle çok şeyler paylaşan oyuncumuzun arkamızdan yaptığı açıklamalar manidar. O oyuncunun o açıklamayı yapacak Türkçesi yok. Çok derinlere girersek onların oradaki yöneticilik hayatı biter. Bana takım kümede kalsın diye geldiler. Ben 6-7 haftanın sonunda şampiyonluğa oynayan takım oluşturdum. Bazı yöneticiler üzülmesin diye peşinatımı bıraktım. 95 gün sonra prim ödediler. Hiç bir zaman sesim çıkmadı. Enerjim bittiği için oradan ayrıldım. Orada devre arasında büyük sıkıntılar yaşanacak" dedi.



BURSASPOR'DA TARİH YAZDILAR

ALTAY'IN yeni teknik direktörü Ali Tandoğan ve takım kaptanı İbrahim Öztürk, Bursaspor'da 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. İkilinin forma giydiği Bursaspor, Türk futbolunda şampiyonluk yaşayan beşinci kulüp olarak tarihe geçti. Eski takım arkadaşlarıyla hoca olarak buluşan Tandoğan, "Biliyorum ki bütün iyi niyetleriyle birlikte Altay'ın başarısı için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.