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'da gündemde

29.01.2020, 13:44 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020,14:38

1'inci 'de deplasmanda oynayacağı maçına odaklanan , alternatif forvet transferi yapma kararı aldı. Hüsamettin'e Altınordu'nun talip olması üzerine arayışa geçen siyah-beyazlılar, 2'nci Lig ekibi Sakaryaspor'dan golcü 'na kanca attı.

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda oynayacağı Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçına odaklanan Altay, alternatif forvet transferi yapma kararı aldı. Hüsamettin'e Altınordu'nun talip olması üzerine arayışa geçen siyah-beyazlılar, 2'nci Lig ekibi Sakaryaspor'dan golcü Yaser Hacımustafaoğlu'na kanca attı. Sakaryaspor'da 14 maçta 5 gol atan 28 yaşındaki santrforun İzmir temsilcisine gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan, Adana Demirspor'dan sağ kanat Berk Yıldız'la anlaşamayan Altay'ın bu kez B.B. Erzurumspor'da kiralık oynayan Aytemiz Alanyasporlu sağ kanat Hasan Ayaroğlu'nu listesine eklediği belirtildi.

DHA

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