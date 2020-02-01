Alberk, Süper Lig’de

Ekol Göz Menenespor’un 22 yaşındaki genç ve başarılı sol beki Alberk, Spor Toto Süper Lig temsilcilerinden Çaykur Rizespor’un yolunu tuttu.

EkolGöz Menemenspor'un 22 yaşındaki sol beki Alberk Koç, Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'a imza attı. Son iki sezondur yurt içi ve dışından bir çok kulübün izlediği oyuncu bundan sonra kariyerine Karadeniz temsilcisinde devam edecek. Alt yapıya verdikleri önemi bundan sonrada devam ettireceklerini belirten Ekol Göz Menemenspor Başkanı Kazım Hürol Taklak, "Altyapıya desteklerimizi devam ettirerek oyuncularımızın büyük kulüplere göndermek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

GURUR DUYUYORUZ

Alt yapılarından yetişen genç oyuncularını Süper Lig'e yollayarak onur duyduklarını belirten Başkan Taklak, "Alberk'e takımımıza kattıkları için kendisine şahsım ve kulübüm adına teşekkür eder bundan sonraki futbol hayatında başarılarının devamını dilerim. Altyapıya yapmış olduğumuz destekler neticesinde oyuncularımızın büyük kulüplere transfer olmaları kulübümüz için çok önemli ve gurur verici bir durumdur. Biz oyuncularımızın önünü kesmeyen açan bir kulübüz" şeklinde konuştu.