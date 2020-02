Altay’a Bal-Kes freni

Geçen hafta İstanbulspor’u yenen İzmir ekibi, Bal-Kes’te altın değerinde 2 puan bıraktı. İzmir ekibi, sayısız fırsatı harcadı

TFF 1. Lig'de Balıkesir'de dün oynanan Ege derbisinde Ekol Göz Balıkesirspor ve Altay yenişemedi: 0-0. Maça her iki ekip de temkinli başladı. Karşılaşmanın 12. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Malle'nin uzak mesafeden vuruşunda top üst direği sıyırıp auta çıktı. 17'de Putsila'nın soldan kullandığı kornerde Paixao topu kafayla sektirdi. Arka direkte Abdülkerim zor olanı yaparak topu auta yolladı. 30'da Kerim'in uzak mesafeden sert şutunda top yan direğin dibinden dışarı çıktı. 42'de Kerim'in pasıyla ceza alanına giren Turgut Doğan'ın şutunda top kaleci Vukovic'ten döndü. Dönen topu Paixao şutladı, bu kez savunmada müdahale etti. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

ALTAY BASKILI BAŞLADI

46'da Turgut Doğan Şahin çalımlarla girdi, dar açıdan vuruşunda kaleci Vukovic gole izin vermedi. 56'da Paixao uzak mesafeden dönerek çok sert vurdu. Kaleci Vukovic yine başarılıydı. 70'de Yılmaz, Balıkesir ceza alanına girdi. Vuruşunda kaleci Vukovic'i geçen topu çizgi üzerinden Berat çıkararak mutlak golü önledi. 80'de Malle'nin müsait pozisyonda şutunda auta çıktı. Maç beraberlikle sona erdi.



TANDOĞAN'A TEPKİ VARDI

EKOL Göz Balıkesirspor file bekçisi Vukovic ile Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan arasında daha önce yaşanan polemik dünkü maç öncesi ufak bir gerginliğe yol açtı. Bal-Kes kalecisi Vukovic, Balıkesir'den ayrılıp Altay'a giden Ali Tandoğan'a sosyal medyadan, "Bizi yüzü üstü bırakıp giden Ali Tandoğan yüzümüze nasıl bakacak" diye paylaşımda bulunmuştu. Vukovic maç öncesi de taraftarlara stadı doldurma çağrısı yaparken, kırmızı-beyazlı tribünler de maç öncesi bu kez rakip olarak karşılarına çıkan Tandoğan'a tepki gösterdiler. Altay altyapısında yetişen ve uzun yıllar siyah-beyazlı formayı giyen Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un genç teknik direktörü Ramazan Kurşunlu dün yetiştiği kulübe rakip oldu. Sezon başında Ekol Göz Balıkesirspor'da görev yapan Ali Tandoğan da aynı kaderi yaşadı.



ALTAY'DA YENİLER FORMA GİYDİ

ARA transfer döneminde kadrosuna 7 takviye yapan Altay'da kadroya yeni katılan oyuncular dün sahne aldı. G.Antep FK'dan transfer edilen Kerim Avcı ve Karagümrük'ten gelen sol kanat Turgut Doğan Şahin ilk onbirde oyuna başlarken ilk kez siyah-beyazlı formayla bir resmi maça çıktı. Yine yenilerden Doğa İşeri, Yaser ve Abdülhamit yedek soyunurken Segbefia ve Nijeryalı Okon ise kadroya giremedi. Ara dönemde transfer yapamayan ev sahibi Balıkesirspor kadrosunda ise değişiklik yoktu.



SİYAH-BEYAZLILAR VUKOVİCİ GEÇEMEDİ

LİGDE geçen hafta İstanbulspor'u sahasında yenerek moral bulan Altay, Ekol Göz Balıkesirspor deplasmanında 1 puanla yetindi. Siyah-beyazlılar, özellikle ikinci yarıda birçok pozisyonda, Bal-Kes file bekçisi Vukovic'e takılırken 2'de 2 yapma fırsatını da tepti. Bu beraberlikle puanını 28'e çıkaran İzmir ekibi maç fazlası ve averajla 6. sıraya yükselirken, büyük bir fırsatı da kaçırmış oldu. Dünkü maça kadar 19 haftalık süreçte attığı 16 gol ile deplasmanda fileleri en çok havalandıran ekip olan Altay, dünkü maçta ise gol atma başarısını gösteremedi. Ev sahibi Balıkesirspor ise Osmanlı beraberliği ve üst üste aldığı Adana Demir ve Erzurumspor yenilgilerinin ardından galibiyet hasretini dünkü maçla 4 maça çıkardı.

TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI

MAÇA her iki takım taraftarlarının da ilgisi büyüktü. Balıkesirspor taraftarları stadın büyük bölümünü doldururken konuk Altay taraftarları da Balıkesir'e çıkarma yaptı. Yaklaşık 700 Altay taraftarı kale arkası tribününde kendilerine ayrılan bölümde 90 dakika boyunca İzmir ekibine büyük destek verdi.



HER İKİ EKİPTE DE EKSİKLER VARDI

Dünkü maçta her iki takımda da önemli eksikler vardı. Altay'da sarı kart cezalısı Hollandalı kanat oyuncusu Kappel dün forma giyemedi. Ev sahibi ekipte ise yine sarı kart cezalısı Otoo kritik maçta görev yapamadı. Altay'da İbrahim Öztürk'ün cezası sona ererken teknik direktör Ali Tandoğan futbolcuyu yedek soyundurdu.