Altay ‘Paşa’lar gibi

Yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile çıktığı ilk maçta rakibini ‘Paşa’ lakaplı golcüsü Paixao’nun attığı 3 golle yendi. Düşme potasındaki Adanaspor'u dize getirdi, yeniden Play-Off hattında yer aldı.

TFF 1. Lig'de yeni teknik patronu Yalçın Koşukavak ile çıktığı ilk karşılaşmada Altay, evinde düşme hattındaki Adanaspor'u 3-1 yendi. İzmir ekibi yeniden Play-Off hattında yer aldı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Turgut Doğan soldan ceza sahasına girdi. Yerden pasında Paixao plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 12'de Paixao'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Kappel'in vuruşunda savunmadan seken top direğin dibinden kornere çıktı. 14'te Kappel'in sağdan ortasında Paixao tek vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0. 40'ta Erhan'ın sağdan ortasında Paixao topu kafayla Kappel'e indirdi. Kappel'in şutundan sonuç çıkmadı.

PAIXAO HAT-TRICK YAPTI

53'te Hakan Barış'ın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda kaleci Cihan gole izin vermedi. 59'da Canberk'in şutunda Abdulhamit araya girerek topun kaleye gitmesine engel oldu. 66'da Tatos'un sağdan köşe atışında Adanaspor savunması topu uzaklaştırmakta güçlük çekti. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Erhan'ın şutuna Paixao, altı pas içinde ayak koydu: 3-0. 69'da Tatos'un sağdan kornerinde Abdulhamit topu içeri çevirdi. Yılmaz'ın kafasında kaleci sonda anda çeldi. 71'de Utku'nun soldan ortasında Abdülkerim ters bir vuruşla topu kendi ağlarına yolladı: 3-1. 76'da Özgür'ün sol çaprazdan uzaktan şutunda üst direğe çarpan top auta çıktı. Altay maçı 3-1 kazandı.