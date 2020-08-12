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'da Gnanduillet'ten 2 yıllık imza

1. Lig'de geçen sezon ıskaladığı hedefine yeni sezonda ulaşmak için çok iddialı bir kadro kuran , prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli santrfor Armand Gnanduillet'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Altay'da Gnanduillet'ten 2 yıllık imza

12.08.2020, 15:12

Geçen sezon İngiltere ekiplerinden Blackpool'da forma giyen 27 yaşındaki forvet, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Asbaşkan Barış Ekmekçioğlu ve Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'un da katıldığı törenle imzayı attı.



Son 4 sezondur Blackpool'da oynayan, kariyerinde daha önce Le Havre 2 ile İngiliz alt liglerinde Chesterfield, Oxford United, Stevenage ve Leyton Orient'te oynayan Gnanduillet, Afyon kampına katılacak. 1.93 boyundaki oyuncu geçen sezon 36 maçta 18 gol kaydetti. Altyapısında yetişen stoper Cenk Özkacar'ı Fransız ekiplerinden Lyon'a dev bir bonservis geliriyle satan Altay, transferde daha önce 1. Lig'den birçok tecrübeli yıldızı renklerine bağlamıştı.

DHA

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