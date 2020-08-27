Altay’dan dev hamle

TFF 1. Lig'de 10 dış transfere imza atan Altay'da kurmaylar takviye çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Portekizli yıldız Quaresma ile temaslarını sürdüren siyah-beyazlı ekibin gündeminde geçen sezon Denizlispor'da forma giyen Olcay Şahan ve Kayserispor'dan ayrılan teknik direktör Yücel İldiz'in eski öğrencisi Ziya Alkurt'u olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların bu iki oyuncudan birini kadrosuna katmak istiyor. Yunanlı orta saha Tatos'u gönderen Altay'ın oyuncu kurucu pozisyonuna 33 yaşındaki Olcay Şahan'ı düşündüğü. Futbolcunun bonservis sorunu olmadığı için isminin gündemde olduğu öğrenildi.



ZİYA ALKURT İMZAYA ÇOK YAKIN

Kayserispor'dan ayrılan 29 yaşındaki Ziya Alkurt ile prensip anlaşmasına varıldı. Teknik direktör Yücel İldiz'in şampiyonluk yaşadığı Denizlispor'dan eski talebesi olan kanat oyuncusunun Afyonkarahisar kampına katılıp resmi imzayı atması bekleniyor. Sürmenespor'da profesyonel olan Ziya Alkurt, 1461 Trabzon, Beşikdüzü, Bayrampaşa, Ordu, Giresun, Denizlispor ve Kayserispor'da forma giydi. Tecrübeli oyuncu, 1. Lig'de 161 maçta 36 gol attı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ