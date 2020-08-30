Altay’da imza şov

Süper Lig'e gözünü diken ve transferin şampiyonu olan Altay üç yıldızı daha renklerine bağlayarak imza şov yaptı. Listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdüren İzmir ekibi, Ümraniyespor'dan ön libero Timur Temeltaş, İstanbulspor'dan sağ bek Rıdvan Şimşek ve Kayserispor'dan golcü Ziya Alkurt'u da renklerine bağlayarak gücüne güç kattı. Siyah-beyazlı yönetim, önceki gece Timur ve Rıdvan ile 1'er yıl Ziya Alkurt ile de 2 yıllık sözleşme imzalayarak transferleri resmiyete döktü. Timur Temeltaş, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla 21 lig karşılaşmasına çıkarken 2 kez de asist yapma başarısı göstermişti.

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Geçtiğimiz sezonu İstanbulspor forması altında geçiren Rıdvan Şimşek ise takımıyla çıktığı 16 maça iyi bir performans sergiledi. Süper Lig ekibi Kayserispor'dan alınan Ziya Alkurt da 13 mücadelede 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Transferde durmak bilmeyen siyahbeyazlılar sakatlanan Gençer'in yerine de en az iki stoper takviyesi daha yapmayı planlıyor.