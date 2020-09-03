Altay'da Hasan Hatipoğlu sesleri

Geçen sezon Erzurumspor formasıyla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan tecrübeli stoper Afyonspor'da futbol yaşamına başladı. Batman Petrolspor, Balıkesirspor, Boluspor, Sivasspor, Samsunspor, Altınordu ve Erzurumspor'da oynayan Hasan kariyerinde toplam 283 maça çıktı. Erzurumspor'da 2019-2020 sezonunda toplam 29 resmi müsabakada top koşturan oyuncu 2507 dakika sahada kalıp 3 gol attı, 3 de asist yaptı. Altay'ın dünyaca ünlü yıldız Ricardo Quaresma için girişimleri de sürüyor. Bu transferle ilgili de belirsizlik halen devam ediyor.