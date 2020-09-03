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Altay'da sesleri

1. Lig'de döneminin en hareketli ekibi Altay, stoper arayışlarını sürdürüyor. Deneyimli savunmacı Gençer'in sağ diz çapraz bağlarının kopmasının ardından defansın göbeğine takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar Numan Çürüksu ve Yusuf Abdioğlu'nun ardından 'nu da listesine ekledi. Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 31 yaşındaki oyuncuya teklifin iletildiği ve Hasan'ın da Altay'a sıcak baktığı vurgulandı.

Altay'da Hasan Hatipoğlu sesleri

DHA

03.09.2020, 12:40

Geçen sezon Erzurumspor formasıyla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan tecrübeli stoper Afyonspor'da futbol yaşamına başladı. Batman Petrolspor, Balıkesirspor, Boluspor, Sivasspor, Samsunspor, Altınordu ve Erzurumspor'da oynayan Hasan kariyerinde toplam 283 maça çıktı. Erzurumspor'da 2019-2020 sezonunda toplam 29 resmi müsabakada top koşturan oyuncu 2507 dakika sahada kalıp 3 gol attı, 3 de asist yaptı. Altay'ın dünyaca ünlü yıldız Ricardo Quaresma için girişimleri de sürüyor. Bu transferle ilgili de belirsizlik halen devam ediyor.

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