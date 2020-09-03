Obanor harekatı

TFF Birinci Lig'de dış transferin en hızlı ekiplerinden olan Altay'da kurmaylar savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon Arnavutluk ekibi FK Kukesi'de forma giyen Erhun Obanor'u listesine aldı. Nijeryalı 24 yaşındaki savunma oyuncusu hakkında Altay'da son kararı teknik patron Yücel İldiz'in vereceği öğrenildi.

BU SEZON BANKO FORMA GİYDİ

İki kez Nijerya A Milli Takımı formasını giyen Obanor futbola ülkesinin COD United kulübünde başladı. Nijeryalı stoper daha sonra Bendel Insurance, Abia Warriors, Club Africain Tunus, Foundation Acadmy, Almanya'nın Greuther Fürth, NK Rudes ve son olarak FK Kukesi ekiplerinde forma giydi. 24 yaşındaki futbolcu kariyerinde 54 karşılaşmada forma giydi. Savunma oyuncusu henüz gol atma başarısını gösteremedi.

SAVUNMAYA İKİ TAKVİYE YAPACAKLAR

Altay'ın kadrosunda savunma hattında Lokman Gör, 39 yaşındaki İbrahim Öztürk ve Gençer'in sakatlanmasının ardından tekrar anlaşma sağlanan Abdülhamit yer alıyor. Siyah-beyazlılar, defans hattına en az iki takviye yapmayı planlıyor.



BLAGOJEVİC TAKIM ARIYOR

DIŞ transferde 14 futbolcuya imza attıran Altay'da yönetim, teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda kadrosuna yeni kattığı Jovan Blagojevic ile yollarını ayırma kararı verdi. Osmanlıspor'dan transfer edilen Sırp orta saha oyuncusuna kendisine kulüp bulması için izin veriliği bildirildi. Ön libero pozisyonunda oynayan 32 yaşındaki oyuncu geçen sezon başkent ekibinde 1. Lig'de 33 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ