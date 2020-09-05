Altay yıldız avında

TFF 1. Lig'de güçlü bir kadro kurarak Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Altay'da yönetimin hedefinde Manuel Farnandes var. Ricardo Queresma ile uzun zamandır temas halinde olan siyah-beyazlılar Q7'den net bir cevap gelmeyince rotasını oyuncu kurucu pozisyonunda görev yapan bir başka yıldız Portekizli Fernandes'e çevirdi. Rus ekibi Krasnodar ile yollarını ayıran 34 yaşındaki Portekizli oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor. Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması giyen Fernandes ile Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'un görüştüğü öğrenildi. Futbolcuya tekliflerini sunan Bozok cevap bekliyor.



TRABZONSPOR'DA TALİP

Başarılı oyuncu Süper Lig ekibi Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alıyor. Uzun yıllardır kariyerini Rusya'da sürdüren Manuel Fernandes'in Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği, maddi olarak iki tarafında fedakarlık yaptığı takdirde transferin en kısa sürede gerçekleşebileceği bildirildi.



KUPALARA ABONE

10 numara pozisyonunda görev yapan yıldız oyuncu, Benfica'da lig, kupa ve Portekiz Süper Kupası olmak üzere üç kez kupa kaldırdı. 34 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile Türkiye, Valencia ile de İspanya kupasını kazandı. Lokomotif Moskova'da üç Rusya ligi şampiyonluğu kazanma başarısını gösterdi.



66 GOL 82 ASİST

Manuel Fernandes kariyerinde oynadığı 482 karşılaşmada 66 kez rakip fileleri havalandırırken 82 golün pasını verdi. Yıldız futbolcu, Portekiz A Milli Takımı'nda 15 mücadelede forma giydi ve 3 gol atma başarısını gösterdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ