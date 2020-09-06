Altay, on numara transferinde Brezilya’ya yöneldi

TFF 1.Lig'de önümüzdeki sezon şampiyon olmak için yola çıkan Altay'da yönetim transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda 10 numara takviyesi için dünyaca ünlü yıldızlar Quaresma ve Manuel Fernandes ile temaslarını sürdüren Altay, rotasını Brezilya'ya çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim, Brezilya ekibi Santos ile sözleşmesi sona eren Evandro'yu da listesine ekledi.



YÖNETİM MİLANOV'U ASKIYA ALDI

Bonservis problemi olmayan oyuncunun maliyeti ile ilgili bir araştırma yapan siyahbeyazlı yönetim, teknik heyetten de olumlu rapor alınca Evandro ile menajeri kanalıyla bağlantıya geçti. 34 yaşındaki futbolcunun da Türkiye'de futbol oynamaya sıcak baktığı belirtilirken, siyah-beyazlılar, hafta içinde futbolcuyla bağlantıya geçerek maddi şartları görüşecek. Siyah-beyazlılar, daha önce listesine aldığı Bulgar orta saha oyuncusu Milanov ile görüşmeleri ise şimdilik askıya aldı.



Q7 VE FERNANDES ISRARI

Altay yönetimi Quaresma ve Manuel Fernandes ile bugün bir görüşme daha gerçekleştirecek. Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, uzun süredir temasta olduğu Portekizli orta saha Quaresma ile pürüzleri gidermek için bugün telekonferans yoluyla bir araya gelecek. Görüşmeden olumlu sonuç almayı planlayan Bozok aksi halde bu kez Krasnodar'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Fernandes'e yönelecek. İki yıldızdan imzaya en yakın ismin uzun süredir görüşülen Quaresma'nın olduğu öğrenildi.



EDİN COCALİC SÜRPRİZİ

Akhisar'dan Erhan Çelenk ve Ergin Keleş'i transfer eden Altay aradığı stoperi de Akigo'da buldu. Siyahbeyazlılar, yeşil-siyahlı ekipten ayrılmayı kafasına koyan Edin Cocalic ile prensip anlaşmasına vardı. 32 yaşındaki Boşnak oyuncu ile bir araya gelen ve tüm konularda anlaşmaya varan İzmir ekibi futbolcunun kulübüyle bonservis sorununu çözmesini bekliyor. Akigo ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Boşnak stoper, yönetimin indirim talebini kabul etmemişti. Alacaklarına karşılık Cocalic'in bonservisini alarak imza atması bekleniyor. Bosna ekibi Zeljeznicar'da yetişen savunmacı Yunanistan'da Panionios, İsrail'de M.Haifa ve Belçika'da ise Mechelen formalarını giymişti.



İKİ FUTBOLCU ELDEN KAÇTI

Siyah beyazlılar geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen on numara Kerim Avcı'yı yeniden renklerine bağlamak için girişimlere başlamıştı. Ancak bonservisi Gaziantep FK'da olan 30 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Altay'ın ligdeki rakibi Adana Demirspor'a imza attı. Aynı şekilde yönetim, listesinde yer alan 35 yaşındaki deneyimli stoper Numan Çürüksu'yu da 2. Lig ekibi Kocaeli'ye kaptırdı. Numan, son olarak 1. Lig temsilcisi Giresun'da forma giydi.

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