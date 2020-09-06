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'a Cocalic geliyor

1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla hazırlanıp 14 gerçekleştiren , stoper arayışlarında rotayı Akhisarsporlu Edin Cocalic'e çevirdi.

Altay'a Cocalic geliyor

DHA

06.09.2020, 13:32

Savunmanın ortasına takviye yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılar Numan Çürüksu, Hasan Hatipoğlu ve Yusuf Abdioğlu'nun ardından Cocalic'i listesine ekledi. Maddi sıkıntılarla boğuşan Akhisarspor'la yollarını ayırmaya hazırlandığı öğrenilen Boşnak stoperin Altay'ın teklfine olumlu yanıt verdiği bildirildi. Teknik Direktör Yücel İldiz'in de 32 yaşındaki oyuncuyu çok istediği ve transferin bu hafta içinde biteceği kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, transfer döneminde daha önce Akhisarspor'dan golcü Ergin Keleş orta saha Erhan Çelenk ve sağ bek Tolga Ünlü'yü de renklerine dahil etmişti. Cocalic de gelirse takımdaki dördüncü eski Akhisarlı olacak. Akhisarspor'a 2018-2019 sezonun devre arasında Belçika'nın Mechelen takımından gelen Cocalic, Süper Lig'de 9 maça çıktı. Ege ekibiyle küme düşme üzüntüsü yaşayan deneyimli savunma oyuncusu geçen sezon ise 1. Lig'de 33 maçta forma giydi. Toplam 2949 dakika sahada kalan Cocalic 1 kez de fileleri sarstı.

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