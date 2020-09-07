  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altay Q7-Bozok zirvesi

Q7-Bozok zirvesi

Q7-Bozok zirvesi
Giriş Tarihi: 7.9.2020

SÜPER Lig hedefine ulaşmak için güçlü bir kadro kurmanın planlarını yapan Altay'da Portekizli yıldız Ricardo Quaresma transferini kaderi bugün belli olacak. Siyah-beyazlıların Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'un uzun süredir görüştüğü Quaresma bugün telekonferans yöntemiyle son bir görüşme yapacağı bildirildi. Maddi konularda anlaşma sağlanan Q7 ile arada ufak sorunların olduğu ve bunların çözümü için Hilmi Bozok'un yıldız oyuncuyla görüşeceği ve transferin olumlu yada olumsuz netleşmesi bekleniyor. Hilmi Bozok daha önce yaptığı açıklamalarda, "Quaresma transferinde yüzde 85 oranında olumlu yol aldık. Kulübümüzün tarihi ve Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'nun hedefleri yol kat etmemizde çok büyük etken oldu" ifadelerini kullanmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Q7-Bozok zirvesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA