Q7-Bozok zirvesi

SÜPER Lig hedefine ulaşmak için güçlü bir kadro kurmanın planlarını yapan Altay'da Portekizli yıldız Ricardo Quaresma transferini kaderi bugün belli olacak. Siyah-beyazlıların Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'un uzun süredir görüştüğü Quaresma bugün telekonferans yöntemiyle son bir görüşme yapacağı bildirildi. Maddi konularda anlaşma sağlanan Q7 ile arada ufak sorunların olduğu ve bunların çözümü için Hilmi Bozok'un yıldız oyuncuyla görüşeceği ve transferin olumlu yada olumsuz netleşmesi bekleniyor. Hilmi Bozok daha önce yaptığı açıklamalarda, "Quaresma transferinde yüzde 85 oranında olumlu yol aldık. Kulübümüzün tarihi ve Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'nun hedefleri yol kat etmemizde çok büyük etken oldu" ifadelerini kullanmıştı.