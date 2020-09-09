Savunma hamlesi

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen, yaptığı 14 transferle ligin flaş ekiplerinden olan Altay'da yönetim, defans hattına takviye yapmak için yeniden harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Akhisarspor'dan ayrılması beklenen Edin Cocalic ile bonservisi elinde olan Çağlar Birinci ile prensipte anlaşma sağladı. İzmir ekibinin, iki futbolcuya en kısa zamanda imza attırıp savunma hattına takviyeyi tamamlaması bekleniyor. Kaptan Gençer Cansev'in Afyon kampında yaşadığı sakatlıkla sezonu kapatmasının ardından eski oyuncusu Abdülhamit Yıldız ile yeniden anlaşan yönetim, en az iki defans oyuncusu daha kadrosuna katmak istiyor. Maddi darboğazda olan Akhisarspor'da Bosnalı stoper Cocalic'in alacaklarını bırakarak bonservisini alması bekleniyor.

OYUN KURUCU DA İSTEDİ

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli teknik direktörü Yücel İldiz'in ayrıca Çağlar Birinci ve Cocalic'in takviyeleri sonrasında yönetimden oyun kurucu futbolcu istediği ve bu yönde de rapor verdiği öğrenildi.



QUARESMA ÇARK ETTİ

ALTAY'IN uzun süredir gündeminde olan Quaresma'nın ülkesi Vitoria Guimaraes kulübüne imza atması büyük üzüntü yarattı. Portekizli yıldızın ailesinin de istediği üzerine kariyerine ülkesinde devam etme kararı aldığı öğrenildi. Vitoria Guimaraes kulübü, Quaresma transferiyle ilgili olarak "Çok yaşa Kral" başlığıyla paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcu at üzerine binerken, bu görüntüyü sosyal medyada paylaşan Altaylı taraftarlar ise "Atı alan Üsküdar'ı geçti" yorumları yaparak yönetime göndermede bulundu.



HEDEFTE AKSEL AKTAŞ VAR

KADROSUNDA 8 yabancı oyuncu bulunan Altay'da yönetim, 10 numara pozisyonu için gözünü Türk futbolculara çevirdi. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Süper Lig ekibi Kayserispor'da forma giyen gurbetçi Aksel Aktaş'ı listesine aldı. Fransa doğumlu oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor. 21 yaşındaki futbolcu, Sochaux ve Stade Reims'te degörev yaptı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ