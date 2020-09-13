Altay - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İzmir temsilcisi Altay, Samsunspor'u misafir ediyor. İki takım arasında oynanacak mücadele, taraftarlar tarafından oldukça heyecanla bekleniyor. Hazırlık dönemini etkili geçiren takımlar, lige galibiyetle başlamak istiyor. Peki, Altay - Samsunspor ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ALTAY-SAMSUNSPOR NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Altay - Samsunspor maçı 13 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi, Onur Özütoprak olacak. Özütoprak'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Şahan Yılmaz ve Mehmet Yıldırım üstlenecek. Mücadele, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

TFF 1. Lig'in yayın haklarını satın alan TRT, TRT Spor ekranlarından tüm TFF 1. Lig maçlarını canlı olarak yayınlanacağını duyurmuştu. Altay - Samsunspor maçınında TRT Spor ekranlarından ve beIN CONNECT'ten naklen yayınlanması bekleniyor.