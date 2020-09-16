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’da işlem tamam

ekibi, Akhisar’dan ayrılan Cocalic’i ederek savunmasını güçlendirdi.

Altay’da işlem tamam
Giriş Tarihi: 16.9.2020

TFF Birinci Lig'de sezona sahasında Samsunspor beraberliğiyle başlayan Altay'da yönetim, dış transferde 15. imzayı Akhisarspor'dan ayrılan Edin Cocalic'e attırdı. Siyah-beyazlılar dün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlediği törenle Sırp savunma oyuncusu Edin Cocalic ile iki yıllık resmi sözleşme imzaladı.

SAVUNMA HATTI TAMAMLANDI
SEZON başı kampında Gençer'in çapraz bağlarından sakatlanması, maddi konularda uzlaşma sağlanamayan Abdulhamit Yıldız'ın da takımdan ayrılmasından sonra takviye konusunda önceliği stoper pozisyonuna veren siyah-beyazlılar, Cocalic'in gelmesiyle derin bir nefes aldı. Altay'ın savunma hattında İbrahim Öztürk, Çağlar Birinci, Lokman Gör ve Edin Cocalic formayı kapmak için rekabet içinde olacak. Yönetimin, orta sahaya da bonservis sorunu bulunmayan Yekta Kurtuluş'u da alarak transfer çalışmalarına son noktayı koyması bekleniyor.

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