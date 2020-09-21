İldiz’den 2 değişiklik

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, İstanbulspor'a karşı sezonun ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Samsunspor maçının onbirinden iki değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, sakatlığı yüzünden kadroya alamadığı Hollandalı kanat oyuncusu Kappel'in yerine ilk 11'de Erhan Çelenk'e şans verdi. İldiz, savunma hattına ise Samsunspor önünde sahaya sürdüğü İbrahim Öztürk'ü yedek soyundururken tercihini Akhisarspor'dan transfer edilen Sırp stoper Edin Cocalic'ten yana kullandı. Cocalic dün Altay formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Samsunspor önünde yedekler arasında yer alan Çağlar Birinci ise dün kadroya alınmadı. Geçen sezonun ikinci yarısında İstanbulspor'da görev yapan Rıdvan Şimşek dün Altay formasıyla eski takımına rakip oldu.