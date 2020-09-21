  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altay İldiz’den 2 değişiklik

İldiz’den 2 değişiklik

İldiz’den 2 değişiklik
Giriş Tarihi: 21.9.2020

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, İstanbulspor'a karşı sezonun ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Samsunspor maçının onbirinden iki değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, sakatlığı yüzünden kadroya alamadığı Hollandalı kanat oyuncusu Kappel'in yerine ilk 11'de Erhan Çelenk'e şans verdi. İldiz, savunma hattına ise Samsunspor önünde sahaya sürdüğü İbrahim Öztürk'ü yedek soyundururken tercihini Akhisarspor'dan transfer edilen Sırp stoper Edin Cocalic'ten yana kullandı. Cocalic dün Altay formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Samsunspor önünde yedekler arasında yer alan Çağlar Birinci ise dün kadroya alınmadı. Geçen sezonun ikinci yarısında İstanbulspor'da görev yapan Rıdvan Şimşek dün Altay formasıyla eski takımına rakip oldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İldiz’den 2 değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA