Altay sil baştan

TFF Birinci Lig'de 13 dış transfer yaparak sezona iddialı hazırlanan Altay'da geride kalan iki haftadan mutlu ayrılamadı. İzmir ekibi, ilk maçta evinde Samsunspor ile golüz berabere kalırken, deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 yenildi. Siyah-beyazlılarda tecrübeli teknik adam Yücel İldiz, ilk iki haftada 16 futbolcuyu kullandı. İldiz, tercihlerini takıma yeni katılan isimlerden yana kullandı. Altay'ın yaz transfer döneminde bünyesine kaleci Burak, Lokman, Tolga, Scuk, Thiam, Ziya, Ergin Keleş, Erhan Çelenk, Gnanduillet ve Cocalic şans buldu. İlk hafta 6, ikinci hafta ise yeni transferlerden 8 oyuncu ilk 11'de şans buldu.

ESKİLERDEN ÜÇ OYUNCU BANKO

Altay'da geçtiğimiz sezondan kadrosunda kalan üç tecrübeli oyuncusu Portekizli forvet Marco Paixao, takım kaptanı sol bek Özgür ve orta saha Putsila ilk iki maçta 11'de banko forma giydi. Stoper İbrahim Öztürk, Kappel ve Yılmaz'da eskilerden şans bulan isimler oldu. İzmir ekibinde yeni transferlerden Çağlar Birinci, William De Amorim, Jovan Blagojevic ve Rıdvan Şimşek ise henüz forma giyme şans bulamadı. Ayrıca kamp döneminde kadrola katılan Timur Temeltaş ile lig başlamadan yollar ayrıldı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ