Altay tam isabet

TFF 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla giren ve üç haftada 4 puan toplayan Altay'da, Eskişehirspor önünde alınan 6-0'lık galibiyet yüzleri güldürdü. Siyah-beyazlı ekibin transferde son olarak kadrosuna kattığı Fas asıllı Fransız futbolcusu Andrien Regattin, Eskişehirspor önünde süre aldığı son 32 dakikada klasını gösterdi. 29 yaşındaki futbolcu servis ettiği paslar ve Kappel'e attırdığı golle alkış aldı. Altay'ın aradığı 10 numara olduğunu da kanıtladı.

SÜPER LİG'DE 81 MAÇ

Türkiye'de Süper Lig ve TFF 1. Lig tecrübesi olan Regattin'in ilk 11'de formayı kapmak için idmanlarda gösterdiği performans kurmayları sevindirdi. Ülkemizde Osmanlıspor ve Akhisarspor kulüplerinde forma giyen Fransız futbolcu, Süper Lig'de 81 maçta görev yaptı. Tecrübeli hücum oyuncusu 7 gol atarken 6 asist yaptı. On numara pozisyonunda görev yapan Regattin, sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. Toulouse altyapısında yetişen 29 yaşındaki futbolcu geçen sezon Amerika Birleşik Devleti ekiplerinden FC Cincinatti'de görev yaptı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ