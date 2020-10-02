Altay’da yıldızlar yolcu

TFF Birinci Lig'de mücadele eden ve şampiyonluk hedefleyen Altay'da sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen forvet Ergin Keleş'in yol ayrımına geldiği öğrenildi. Sezonun ilk haftasındaki Yılport Samsunspor ve İstanbulspor maçlarında yedek soyunup, geçen hafta Eskişehirspor maçının kadrosuna alınmayan tecrübeli futbolcu dünkü antrenmana katılmadı. Fazla forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmayı düşünen 33 yaşıdaki golcünün kendisine kulüp aradığı öğrenildi.

BELARUSLU GÖZTEN DÜŞTÜ

Ergin Keleş gibi Eskişehirs-por maçı kadrosuna alınmayan Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila'nın da gözden çıkarıldığı belirtildi. Takımla antrenmanlara devam eden Putsila ile 1. Lig'den Tuzlas-por, Boluspor, Giresunspor ve Adanaspor'un ilgilendiği kaydedildi. Yeni sezon için dış tranferde 18 oyuncuyla anla-şarak yepyeni bir takım kuran Altay'da ön libero Timur Temeltaş da takıma yeni katılmasına rağmen bir maça bile çıkmadan sözleşmesini fes-hetmişti



44 MAÇTA FORMA GİYİDİ

ALTAY'IN geçen sezon Ankaragücü'nden transfer ettiği 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Putsila ile yönetim, pandemi döneminde masaya oturup sözleşmesini uzatmıştı. Belaruslu futbolcu, Altay formasıyla sahaya çıktığı 44 maçta 5 kez gol attı ve 9 asist yapma başarısını gösterdi. Tecrübeli oyuncu, en son oynanan Eskişehir maç kadrosuna alınmamıştı.