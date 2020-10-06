Altay iş bitirdi

TFF Birinci Lig ekiplerinden Altay, gurbetçi stoper Berkay Sülüngöz ile Antalyaspor'da forma giyen Harun Alpsoy ile anlaştı. Siyah-beyazlılar transferin son gününde İzmir'e gelen İsviçre doğumlu savunmacıyla sözleşme imzaladı. İsviçre'de FC Solothurn, Basel U21, Rapperswil-Jona ve son olarak Vaduz takımında görev alan 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon 23 maçta görev alırken 4 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı. Berkay, İsviçre 2. Ligi'nde 64 maçta 7 gol kaydetti. Gurbetçi defans oyuncusu geçen sezon UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıktı.

GENÇER CANSEV'İ UNUTMADILAR

İZMİR ekibi Antalyaspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Harun Alpsoy'u da kiraladı. Bu arada sakatlığı bulunan Gençer Cansev'e jest yapıldı. Siyahbeyazlı oyuncular Keçiörengücü galibiyetinin ardından Gençer'i görüntülü arayarak galibiyeti ona armağan etti.